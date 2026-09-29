موضع سازمان ملل درباره کردها

سرویس جهان- استفان دوجاریک، سخنگوی آنتونیو گوترش گفت سازمان ملل از حفظ حقوق زبانی، فرهنگی و سایر حقوق اقلیت‌ها، از جمله کردها در سوریه حمایت می‌کند و از روند صلح میان کردها و دولت ترکیه نیز استقبال کرده و آماده حمایت از این روند است.

به گزارش کردپرس، استفان دوجاریک، سخنگوی آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، در گفت‌وگو با نشریه آمارگی، درباره مهم‌ترین مسائل مرتبط با کردها و همچنین روند صلح میان دولت ترکیه و حزب کارگران کردستان (پ.ک.ک) اظهار نظر کرد.

سخنگوی دبیرکل سازمان ملل درباره وضعیت کردها در سوریه گفت که سازمان ملل در سوریه حضور دارد، اما روند ادغام نیروهای نیروهای دموکراتیک سوریه در ساختار نظامی حکومت سوریه را به‌طور مشخص نظارت نمی‌کند.

او با اشاره به توافق میان مظلوم عبدی، فرمانده پیشین نیروهای دموکراتیک سوریه و مشاور رئیس‌جمهور سوریه، و حکومت دمشق گفت سازمان ملل از این توافق و تلاش برای وحدت نیروهای امنیتی سوریه استقبال می‌کند.

دوجاریک تأکید کرد که در هر کشوری، دولت باید مسئولیت اصلی تأمین امنیت شهروندان خود را در داخل مرزهای کشور برعهده داشته باشد، اما همزمان اقلیت‌ها باید احساس کنند بخشی از جامعه و کشور خود هستند و بتوانند سنت‌ها، زبان و فرهنگ خود را حفظ کنند.

وی درباره گنجاندن حقوق کردها در قانون اساسی جدید سوریه نیز گفت که یک روند قانون اساسی در سوریه در جریان است و سازمان ملل در آن دخالت نخواهد کرد، اما موضع اصولی این سازمان درباره حقوق اقلیت‌ها پیش‌تر به‌صورت علنی و خصوصی اعلام شده است.

سخنگوی دبیرکل سازمان ملل در ادامه با اشاره به نیاز گسترده سوریه به بازسازی گفت که ایجاد یک مأموریت سیاسی جدید در این کشور نیازمند تصمیم شورای امنیت است. با این حال، دفتر سازمان ملل در سوریه و نهادهای مختلف این سازمان در حال حمایت از تلاش‌های حکومت سوریه برای بازسازی کشور هستند.

دوجاریک همچنین درباره حضور نظامی ترکیه و اسرائیل در سوریه گفت میان حضور نیروهای خارجی با موافقت حکومت یک کشور و حضور نیروهای خارجی بدون موافقت آن تفاوت وجود دارد. او درباره اینکه آیا ترکیه برای حضور نظامی خود در سوریه از حکومت این کشور اجازه گرفته است یا خیر، وارد جزئیات نشد و گفت شرایط گذشته و وضعیت کنونی سوریه متفاوت است.

دوجاریک درباره روند صلح میان دولت ترکیه و پ.ک.ک نیز گفت از میزان دخالت یا مشورت سازمان ملل در این روند اطلاعی ندارد، اما دبیرکل سازمان ملل از این روند استقبال کرده است. او این روند را تحول مهمی پس از سال‌ها رویارویی دانست و گفت سازمان ملل آماده است هر اقدامی را که برای حمایت از روند صلح در توان دارد انجام دهد.

وی افزود که گوترش، به‌ویژه در دوران مسئولیت خود به‌عنوان کمیسر عالی سازمان ملل در امور پناهندگان، مسئله کردها را از نزدیک دنبال کرده و با پناهندگان کرد دیدار داشته است. به گفته دوجاریک، سازمان ملل از روند سیاسی در ترکیه حمایت می‌کند و همواره با خشونت مخالفت کرده است.

سخنگوی دبیرکل سازمان ملل در پاسخ به پرسشی درباره بازداشت مقام‌ها، شهرداران و نمایندگان حزب برابری و دموکراسی خلق‌ها (دم‌پارتی) در ترکیه نیز گفت دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر و دفتر حقوق بشر سازمان ملل این موضوع را از نزدیک دنبال می‌کنند.

او درباره صلاح‌الدین دمیرتاش، رهبر پیشین حزب دموکراتیک خلق‌ها که حدود ۱۰ سال است در زندان به سر می‌برد، گفت شخصاً اطلاعاتی درباره پرونده او ندارد و بهتر است این پرسش از مسئولان حقوق بشری سازمان ملل پرسیده شود.

دوجاریک همچنین گفت تا آنجا که اطلاع دارد، آنتونیو گوترش تاکنون با عبدالله اوجالان، رهبر زندانی پ.ک.ک، تماس مستقیم نداشته است. وی دلیل این مسئله را وجود یک روند سیاسی میان طرف‌های درگیر دانست و تأکید کرد سازمان ملل نمی‌خواهد بدون رضایت همه طرف‌های درگیر، خود را وارد این روند کند.

سخنگوی دبیرکل سازمان ملل در بخش دیگری از این گفت‌وگو درباره اعطای جایزه صلح آتاتورک به گوترش گفت پذیرش این جایزه بازتاب روابط دبیرکل سازمان ملل با ترکیه بوده است. او در عین حال تأکید کرد که این موضوع مانع از آن نمی‌شود که گوترش درباره نقض حقوق بشر یا سایر مسائل مورد اختلاف موضع‌گیری کند.

دوجاریک با اشاره به میزبانی ترکیه از میلیون‌ها پناهنده سوری گفت ترکیه و مردم این کشور برای مدت طولانی درهای خود را به روی پناهندگان سوری و دیگر پناهندگان باز کرده‌اند و این اقدام از نگاه گوترش اهمیت دارد. وی همچنین به نقش ترکیه در تلاش‌های بین‌المللی برای پایان دادن به جنگ اوکراین و ابتکار دریای سیاه برای انتقال غلات اشاره کرد.

او در پایان گفت گوترش همچنان بر مواضع خود درباره حقوق بشر پایبند است و روابط دیپلماتیک با دولت‌ها مانع از بیان دیدگاه‌های او درباره نقض حقوق بشر نخواهد شد.