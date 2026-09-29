آغاز توزیع واکسن آنفلوانزا ویژه بیماران خاص در کردستان

سرویس کردستان - معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی کردستان از آغاز توزیع مرحله نخست واکسن آنفلوانزا ویژه بیماران خاص، سخت درمان و مبتلایان به سرطان در داروخانه های منتخب استان خبر داد.

به گزارش کرد پرس، دکتر امیر مرسا در گفت و گو با خبرنگاران، گفت: نخستین محموله واکسن آنفلوانزا در راستای اجرای دستورالعمل های سازمان غذا و دارو و با هدف حمایت از گروه های در معرض خطر در داروخانه های منتخب استان توزیع شده است.

وی اظهار کرد: در این مرحله، واکسن تنها به بیماران خاص، سخت درمان و مبتلایان به سرطان که دارای مدارک و مستندات معتبر پزشکی هستند، ارائه می شود.

معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی کردستان افزود: بیماران مشمول طرح می توانند با همراه داشتن مدارک لازم به داروخانه های منتخب اعلام شده مراجعه کنند و دریافت واکسن بر اساس سهمیه اختصاص یافته و ضوابط ابلاغی انجام می شود.

مرسا با اشاره به محدودیت موجودی واکسن، بیان کرد: در این مرحله واکسن به افراد غیرواجد شرایط، کارکنان داروخانه ها و سایر گروه ها عرضه نمی شود.

وی درباره تأمین واکسن برای سایر گروه های جمعیتی نیز گفت: وضعیت تخصیص سهمیه های جدید در حال پیگیری است و در صورت تأمین محموله جدید، زمان و نحوه توزیع از طریق مجاری رسمی اطلاع رسانی خواهد شد.

معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی کردستان همچنین بر رعایت الزامات نگهداری و حمل واکسن تأکید کرد و ادامه داد: داروخانه های منتخب موظف به رعایت دقیق ضوابط ثبت، نگهداری و حفظ زنجیره سرد واکسن هستند.

مرسا یادآور شد: نظارت بر نحوه اجرای دستورالعمل ها و فرآیند عرضه واکسن با هدف حفظ کیفیت فرآورده و صیانت از سلامت بیماران توسط بازرسان معاونت غذا و دارو انجام می شود.