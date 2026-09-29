تصویب ۱۲ طرح گردشگری با سرمایه گذاری ۵۰۳ میلیارد تومانی در کردستان

سرویس کردستان - معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کردستان گفت: با تصویب ۱۲ طرح گردشگری در استان، زمینه سرمایه گذاری ۵۰۳ میلیارد تومانی و ایجاد ۱۸۹ فرصت شغلی مستقیم فراهم می شود.

به گزارش کرد پرس، آرمان وطن دوست در جلسه کمیته فنی گردشگری و سرمایه گذاری استان، گفت: در این نشست ۱۵ طرح سرمایه گذاری در حوزه گردشگری مورد بررسی کارشناسی قرار گرفت که پس از بررسی ابعاد فنی، اقتصادی و اجرایی، با اجرای ۱۲ طرح موافقت شد.

وی اظهار کرد: این طرح ها شامل مجتمع های گردشگری، واحدهای پذیرایی، اقامتگاه های بوم گردی، هتل آپارتمان و مراکز تفریحی و سرگرمی است.

معاون گردشگری کردستان با بیان اینکه مجموع سرمایه گذاری پیش بینی شده برای اجرای طرح های مورد موافقت ۵۰۳ میلیارد تومان است و با بهره برداری از آنها، ۱۸۹ فرصت شغلی مستقیم ایجاد خواهد شد، افزود: بررسی سه طرح دیگر به دلیل غیبت متقاضیان به جلسه دیگری موکول شد.

وطن دوست درباره روند ارزیابی طرح های سرمایه گذاری گردشگری نیز، بیان کرد: طرح ها بر اساس شاخص هایی از جمله موقعیت مکانی، ظرفیت و قابلیت های منطقه، مساحت و کاربری زمین، توان مالی سرمایه گذار، توجیه اقتصادی، امکان اجرای طرح و میزان اشتغال زایی بررسی و ارزیابی می شوند.