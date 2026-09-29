به گزارش کردپرس به نقل از «خندان»، وزارت پیشمرگه اقلیم کردستان در بیانیه‌ای اعلام کرد که نیروهای آمریکایی در تاریخ ۳۰ سپتامبر از خاک عراق، از جمله اقلیم کردستان، خارج خواهند شد؛ اقدامی که در پی توافق میان دولت فدرال عراق، آمریکا و ائتلاف بین‌المللی انجام می‌شود.

در این بیانیه آمده است که خروج نیروهای آمریکایی و ائتلاف از عراق در شرایطی حساس صورت می‌گیرد که وضعیت امنیتی عراق و خاورمیانه همچنان ناپایدار است و تداوم بی‌ثباتی منطقه‌ای می‌تواند تهدیدی برای امنیت سراسر منطقه باشد.

وزارت پیشمرگه با اشاره به درگیری‌های اخیر میان آمریکا و ایران اعلام کرد که اقلیم کردستان در ماه‌های گذشته بیش از هزار مورد حمله پهپادی و موشک بالستیک را تجربه کرده که برخی از آنها در مناطق غیرنظامی فرود آمده و در نتیجه آن شماری کشته و زخمی شده و خسارت‌های مادی نیز وارد شده است.

این وزارتخانه در ادامه اعلام کرد: «ترک اقلیم کردستان از سوی آمریکا در چنین شرایط پیچیده منطقه‌ای، بدون تأمین هیچ‌گونه سامانه دفاعی، موجب نگرانی است.» با این حال، تأکید کرد که از نظر وزارت پیشمرگه، آسمان اقلیم کردستان به‌عنوان بخشی از حریم هوایی دولت فدرال، در حوزه مسئولیت دولت فدرال قرار دارد و بغداد باید در مواقع ضروری مسئولیت حفاظت از آسمان اقلیم را بر عهده بگیرد.

آمادگی نیروهای پیشمرگه

وزارت پیشمرگه همچنین تأکید کرد که نیروهای پیشمرگه همان‌گونه که در گذشته از خاک و مردم اقلیم کردستان دفاع کرده‌اند، برای رویارویی با هر تحول احتمالی جدید آماده هستند و توانایی سازگاری با شرایط مختلف و مقابله با تهدیدها را دارند.

این وزارتخانه ضمن قدردانی از آمریکا و کشورهای عضو ائتلاف بین‌المللی، از همکاری و حمایت آنها از اقلیم کردستان و نیروهای پیشمرگه در سال‌های گذشته تقدیر کرد.

وزارت پیشمرگه همچنین اعلام کرد که این نیروها به‌عنوان بخشی از ساختار دفاعی عراق، روابط قانونی و امنیتی مستحکمی با ارتش عراق دارند و همکاری و هماهنگی مشترک میان دو طرف ادامه خواهد داشت.

در پایان این بیانیه آمده است که مردم اقلیم کردستان باید اطمینان داشته باشند که امنیت و ثبات اقلیم در چارچوب همکاری میان نیروهای پیشمرگه و نهادهای امنیتی عراق دنبال خواهد شد.

بر اساس توافق‌های رسمی، قرار است روند خروج نیروهای آمریکایی و ائتلاف بین‌المللی از عراق و اقلیم کردستان در ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۶ تکمیل شود.