تصادفات فوتی درون شهری در کردستان ۲ درصد بالاتر از میانگین کشوری است

سرویس کردستان - رئیس پلیس راهور کردستان گفت: میزان تصادفات فوتی عابران در محورهای درون شهری استان، ۲ درصد بالاتر از میانگین کشوری است و کاهش این آمار نیازمند اجرای اقدامات پیشگیرانه و همکاری دستگاه های مسئول است.

به گزارش کرد پرس، سرهنگ رضا همتی زاده در جلسه هماهنگی راه اندازی مرکز فرماندهی و کنترل (دیسپچ) پلیس راهور استان، گفت: شناسایی و ایمن سازی نقاط حادثه خیز با همکاری شهرداری و دستگاه های امدادی از اولویت های پلیس است تا از تبدیل تصادفات جرحی به فوتی، به ویژه در زمان انتقال مصدومان به مراکز درمانی، جلوگیری شود.

وی افزود: برنامه عملیاتی پلیس راهور با تمرکز بر سه محور «خودرو، راه و راننده» دنبال می شود و توسعه تجهیزات هوشمند و الکترونیکی برای ارتقای ایمنی و کنترل ترافیک در دستور کار قرار دارد.

رئیس پلیس راهور کردستان اظهار کرد: برخورد با تخلفات حادثه ساز، موتورسیکلت های فاقد پلاک و سد معبر در کنار توسعه دوربین های کنترل تخلفات، از اقدامات پلیس برای کاهش سوانح و ارتقای نظم ترافیکی است.

سرهنگ همتی زاده هدف از راه اندازی مرکز فرماندهی و کنترل را ایجاد ارتباط سریع و پایدار میان پلیس راهور و دستگاه های خدمات رسان عنوان کرد و ادامه داد: با اتصال پلیس، اورژانس و مدیریت شهری، فرآیندهای زمان بر کاهش یافته و امدادرسانی در صحنه تصادفات با سرعت بیشتری انجام می شود.

وی با بیان اینکه مدیریت ترافیک نیازمند همکاری دستگاه های مختلف است، یادآور شد: پلیس راهور به تنهایی قادر به مدیریت همه مسائل ترافیکی نیست و مشارکت نهادهای مسئول، رسانه ها و دستگاه های آموزشی برای فرهنگ سازی و تغییر رفتارهای پرخطر ضروری است.