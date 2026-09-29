تأیید کتابهای درسی به زبان کُردی توسط دولت موقت سوریه
به گزارش کردپرس، «عدنان بری» مدیر آموزش و پرورش حسکه اعلام کرد کتابهای درسی به زبان کُردی مدیریت خودگردان از سوی دمشق تأیید شده و این زبان از پایه اول تا دوازدهم در مدارس مناطق کُردنشین تدریس میشود؛ او همچنین از کمبود حدود ۹ هزار صندلی و رسیدن تنها ۴۰ درصد کتابهای وزارتی به این استان خبر داد.
از ششم سپتامبر در سوریه و مناطق کُردنشین آن، درهای مدارس به روی دانشآموزان باز شده و سال تحصیلی جدید آغاز شده است. «عدنان بری» مدیر آموزش و پرورش حسکه، در گفتوگو با شبکه روداو درباره وضعیت آموزش در این استان توضیحات مفصلی ارائه داد.
عدنان بری اعلام کرد روند تحصیل امسال در این استان با دشواریهای زیادی همراه بوده و پس از سالها جنگ، امکان بازگشت مستقیم به شرایط پیشین وجود ندارد. به گفته او، از ۲ هزار و ۳۱۷ مدرسه در محدوده اداری استان حسکه، تنها میان هزار و ۷۰۰ تا هزار و ۸۰۰ مدرسه اکنون باز است. بیش از ۳۰۰ مدرسه به دلیل خسارات جنگ غیرقابل استفادهاند و ۱۰۰ مدرسه نیز نیاز به بازسازی کامل دارند. این مدارس در قالب ۱۹ مجتمع آموزشی سازماندهی شدهاند که پیشتر ۱۶ مجتمع بودند.
بری گفت شمار دقیق دانشآموزان ثبتنامشده هنوز مشخص نیست، چرا که به دلیل بازگشت روزانه آوارگان از خارج استان، این عدد پیوسته در حال افزایش است. او پیشبینی کرد ظرف ۱۰ روز آینده آمار دقیق اعلام شود، اما تخمین میزند شمار دانشآموزان به بیش از ۵۰۰ هزار نفر برسد.
او همچنین از کمبود شدید صندلی در مدارس خبر داد و گفت نیاز استان به نزدیک ۲۰ هزار صندلی بوده که تاکنون تنها ۱۱ هزار عدد تأمین شده و هنوز ۹ هزار صندلی دیگر مورد نیاز است؛ به همین دلیل برخی دانشآموزان مجبورند روی زمین بنشینند. به گفته او، در حسکه ۳۶ هزار معلم مشغول به کار هستند، هرچند در برخی رشتههای تخصصی مانند ریاضی، فیزیک و شیمی کمبودهایی وجود دارد.
کتابهای درسی و زبان کُردی
مدیر آموزش و پرورش حسکه گفت تنها ۴۰ درصد از کتابهای ارسالی وزارت آموزش و پرورش سوریه به این استان رسیده و بلافاصله میان مدارس توزیع شده است. او افزود کمبود کتاب مشکل بزرگی محسوب نمیشود، چرا که نسخههای PDF کتابها در دسترس معلمان قرار دارد.
بری تصریح کرد کتابهای درسی به زبان کُردی مدیریت خودگردان از سوی وزارت آموزش و پرورش سوریه در دمشق تأیید شده و همان کتابهای پیشین، بدون نیاز به تدوین دوباره، در حال حاضر مورد استفاده قرار میگیرند. بر این اساس، دانشآموزان پایههای نهم و دوازدهم در مناطقی از جمله درباسیه، عامودا، قامشلو، تربسپیه، گرکهلگه و دیریک امسال نیز طبق برنامه درسی پیشین مدیریت خودگردان تحصیل خواهند کرد. او تأکید کرد این تصمیم فعلاً محدود به امسال است.
به گفته بری، زبان کُردی از پایه اول تا دوازدهم در مدارسی که حداقل دو دانشآموز کُرد داشته باشند تدریس میشود و وزارت آموزش و پرورش سوریه فهرست این مدارس را در وبسایت خود منتشر کرده است. وزارت همچنین اعلام کرده هر مدرسهای که تمایل داشته باشد، حتی در مناطق غیرکُردنشین، میتواند این درس را ارائه دهد.
او از ترجمه دروس تاریخ، جغرافیا و فلسفه به زبان کُردی نیز خبر داد و گفت انستیتوی زبان کُردی (SZK) به همراه کمیتهای از وزارت آموزش و پرورش روی این پروژه کار میکنند که انتظار میرود ظرف ۴ تا ۵ روز تکمیل شود. بر این اساس، آموزش این دروس در مقاطع راهنمایی و متوسطه بهصورت نیمه کُردی و نیمه عربی خواهد بود.
واکنش به اعتراضات در کردستان سوریه
مدیر آموزش و پرورش حسکه با اشاره به تجمعات اخیر برخی دانشآموزان و خانوادهها در کردستان سوریه در اعتراض به سیاستهای زبانی وزارت آموزش و پرورش سوریه، گفت زبان بخشی از هویت است و از دست دادن آن به معنای از دست دادن هویت خواهد بود. او افزود که توافق صورتگرفته برای آموزش نیمه کُردی و نیمه عربی گامی مثبت است و هر فرد حق دارد برای حفظ زبان خود تلاش کند.
وضعیت مدارس در سرهکانی
بری همچنین درباره وضعیت مدارس در اردوگاههای آوارگان سرهکانیه (رأسالعین) توضیح داد. به گفته او، طرحی از سوی استانداری برای بازگشت ساکنان این اردوگاهها به مناطق اصلی خود تنظیم شده و به همین دلیل برخی معلمان از این اردوگاهها فراخوانده شدهاند؛ برخی بازگشته و برخی همچنان در اردوگاه باقی ماندهاند. او گفت وضعیت این مدارس ظرف یک ماه آینده مشخص خواهد شد و در صورت عدم حل مسئله، راهحل جایگزینی برای جلوگیری از محرومیت دانشآموزان از تحصیل در نظر گرفته خواهد شد. آمار دقیقی از تعداد دانشآموزان متأثر از این وضعیت هنوز در دسترس نیست.
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