سخنگوی نیروهای مسلح عراق: نگران امنیت عراق نیستیم

صباح نعمان، سخنگوی فرمانده کل نیروهای مسلح عراق، اعلام کرد روند خروج نیروهای آمریکا و ائتلاف بین‌المللی از عراق ۳۰ سپتامبر به پایان می‌رسد و هیچ نگرانی درباره امنیت عراق وجود ندارد.

به گزارش کردپرس، صباح نعمان، سخنگوی علی زیدی، فرمانده کل نیروهای مسلح عراق، به خبرگزاری رسمی عراق گفت نیروهای آمریکا و ائتلاف بین‌المللی روند خروج خود از عراق را در ۳۰ سپتامبر به پایان خواهند رساند.

وی همچنین گفت هیچ نیروی نظامی یا پایگاه نظامی خارجی در خاک عراق وجود ندارد.

صباح نعمان با تأکید بر مناسب بودن وضعیت امنیتی عراق افزود نیروهای عراقی کنترل کامل خاک کشور را در اختیار دارند و هیچ نگرانی درباره امنیت عراق وجود ندارد.

وی همچنین گفت نیروهای عراقی در سراسر خاک این کشور مستقر هستند و روابط عراق با ائتلاف بین‌المللی پس از پایان روند خروج، در قالب همکاری دوجانبه متفاوتی ادامه خواهد داشت.