دستور ویژه فرمانده انتظامی کردستان برای رسیدگی به رفتار مأمور متخلف

سرویس کردستان - در پی انتشار تصاویری از برخورد غیرحرفه ای و نامناسب یکی از کارکنان واحد گشت انتظامی در شهر سنندج، فرمانده انتظامی استان کردستان دستور ویژه ای برای بررسی موضوع صادر کرد.

به گزارش کرد پرس به نقل از مرکز اطلاع رسانی پلیس استان کردستان، در پی انتشار این تصاویر، موضوع بلافاصله در دستور کار بازرسی فرماندهی انتظامی استان قرار گرفت و مأمور مربوطه برای انجام تحقیقات و بررسی های لازم به اداره بازرسی پلیس احضار شد.

بر اساس اعلام پلیس، تحقیقات درباره نحوه عملکرد این مأمور همچنان ادامه دارد و ابعاد مختلف موضوع در حال بررسی است.

در بررسی های تکمیلی همچنین مشخص شده است که راننده خودرو فاقد گواهینامه رانندگی بوده و شرایط وی می توانسته برای خود و سرنشین خودرو خطرآفرین باشد.

با این حال، فرماندهی انتظامی استان کردستان تأکید کرده است که حفظ کرامت انسانی، رعایت حقوق شهروندی و اجرای مأموریت در چارچوب قانون از اصول اساسی در مجموعه انتظامی است و با هرگونه رفتار خارج از ضوابط قانونی و حرفه ای، برابر مقررات و به صورت جدی برخورد خواهد شد.

پلیس استان کردستان اعلام کرده است که نتیجه بررسی های انجام شده پس از تکمیل فرآیند رسیدگی، مطابق ضوابط اطلاع رسانی خواهد شد.