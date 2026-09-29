پرداخت ۶۹۴ میلیارد تومان عوارض ارزش افزوده برای توسعه شهرها و روستاهای کردستان

سرویس کردستان - مدیرکل امور مالیاتی کردستان گفت: در پنج ماه نخست سال ۱۴۰۵، مبلغ ۶۹۳ میلیارد و ۴۳۲ میلیون تومان عوارض مالیات بر ارزش افزوده به شهرداری ها و دهیاری های استان پرداخت شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۵۵ درصد افزایش داشته است.

به گزارش کرد پرس، مصطفی فعله گری در گفت و گو با خبرنگاران، گفت: این عوارض به یک هزار و ۷۲۲ نقطه شهری و روستایی در استان اختصاص یافته و منابع حاصل از آن برای توسعه و عمران شهرها و روستاها در اختیار شهرداری ها و دهیاری ها قرار گرفته است.

وی افزود: شهرداری سنندج با دریافت ۱۷۷ میلیارد و ۶۹۸ میلیون تومان، بیشترین میزان عوارض ارزش افزوده را در میان شهرداری های استان داشته و پس از آن شهرداری های سقز با بیش از ۷۱ میلیارد تومان و مریوان با نزدیک به ۶۰ میلیارد تومان قرار دارند.

مدیرکل امور مالیاتی کردستان اظهار کرد: شهرداری های بانه ۴۷ میلیارد و ۸۵۳ میلیون تومان، قروه ۳۵ میلیارد و ۴۰۷ میلیون تومان، کامیاران ۲۴ میلیارد و ۵۴۷ میلیون تومان و بیجار ۲۱ میلیارد و ۵۶۵ میلیون تومان از محل عوارض ارزش افزوده دریافت کرده اند.

فعله گری با اشاره به سهم دهیاری ها نیز، بیان کرد: دهیاری آساوله از توابع سنندج با دریافت سه میلیارد و ۴۴۴ میلیون تومان، بیشترین میزان عوارض را در میان دهیاری های استان به خود اختصاص داده و پس از آن دهیاری دوشان سنندج با سه میلیارد تومان و دهیاری مالوجه قروه با یک میلیارد و ۸۸۳ میلیون تومان قرار دارند.

وی تأکید کرد: پرداخت عوارض ارزش افزوده نقش مهمی در تأمین منابع مورد نیاز برای اجرای طرح های عمرانی و خدماتی در مناطق شهری و روستایی دارد.

مدیرکل امور مالیاتی کردستان یادآور شد: افزایش وصول درآمدهای مالیاتی و مشارکت مؤدیان، زمینه افزایش پرداخت عوارض ارزش افزوده و توزیع منابع برای توسعه پایدار شهرها و روستاهای استان را فراهم می کند.