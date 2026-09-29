۲۲۵ هزار میلیارد ریال از مطالبات گندمکاران کردستان پرداخت شد

به گزارش کرد پرس، سعدی نقشبندی در گفت و گو با خبرنگاران، گفت: روند خرید تضمینی گندم در استان همچنان ادامه دارد و بر اساس آخرین آمار، تاکنون ۶۷۶ هزار و ۹۲۶ تن گندم از کشاورزان خریداری شده است.

وی با اشاره به آخرین وضعیت پرداخت مطالبات گندمکاران افزود: تاکنون ۲۲۵ هزار و ۱۷ میلیارد و ۹۱۲ میلیون و ۲۰۷ هزار و ۵۴۴ ریال از مطالبات گندمکاران پرداخت شده که معادل بیش از ۶۶ درصد ارزش گندم خریداری شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی کردستان با بیان اینکه ارزش گندم خریداری شده تاکنون ۲۰۳ هزار و ۳۹۱ میلیارد و ۴۴ میلیون و ۲۳۶ هزار و ۶۲۹ ریال بوده است، اظهار کرد: با احتساب جایزه تحویل، مجموع ارزش ریالی گندم خریداری شده به ۳۳۷ هزار و ۸۹۴ میلیارد و ۱۸۲ میلیون و ۱۲۵ هزار و ۹۴۰ ریال می رسد.

نقشبندی ادامه داد: بیشترین میزان خرید تضمینی گندم در شهرستان های بیجار، دیواندره، سقز و دهگلان ثبت شده و سایر شهرستان های استان نیز در فرآیند خرید تضمینی مشارکت داشته اند.

وی همچنین از ثبت بخش عمده گندم خریداری شده در سامانه های مربوط خبر داد و یادآور شد: تاکنون ۶۷۶ هزار و ۹۲۶ تن گندم در سامانه سیفا و ۶۷۶ هزار و ۷۹۹ تن در سامانه بانک کشاورزی ثبت شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی کردستان تأکید کرد: روند خرید تضمینی گندم و پرداخت مطالبات کشاورزان ادامه دارد و این فرآیند با هدف حمایت از تولیدکنندگان، صیانت از تولید داخلی و تأمین ذخایر راهبردی گندم دنبال می شود.

آغاز کشت پاییزه در کردستان

نقشبندی همچنین از آغاز برنامه ریزی برای کشت پاییزه سال زراعی ۱۴۰۶-۱۴۰۵ خبر داد و بیان کرد: رعایت الگوی کشت، توسعه محصولات کم آب بر و استفاده بهینه از منابع پایه، از محورهای اصلی برنامه کشت پاییزه استان است.

وی گفت: برنامه ریزی دقیق، هماهنگی دستگاه های مرتبط و تأمین به موقع نهاده ها، از الزامات آغاز موفق کشت پاییزه است و باید بذر، کود و سوخت مورد نیاز کشاورزان متناسب با برنامه کشت در اختیار آنان قرار گیرد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی کردستان با تأکید بر اهمیت زمان بندی کشت، افزود: تاریخ کشت باید متناسب با شرایط اقلیمی و پیش بینی های هواشناسی هر منطقه تعیین شود تا ضمن استقرار مناسب گیاه، ریسک خسارت های ناشی از شرایط جوی کاهش یابد.

تأکید بر توسعه محصولات کم آب بر

نقشبندی با اشاره به محدودیت منابع آبی استان، اظهار کرد: توسعه محصولات کم آب بر و رعایت الگوی کشت باید با جدیت دنبال شود و در این راستا، توسعه محصولات یک ساله دیم در تناوب با گندم نیز مورد توجه قرار گیرد.

وی توسعه کشت دانه های روغنی را از دیگر اولویت های کشت پاییزه عنوان کرد و ادامه داد: افزایش سطح زیرکشت محصولاتی مانند کلزا و کاملینا به تنوع بخشی تولید و استفاده مطلوب تر از ظرفیت اراضی استان کمک می کند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی کردستان همچنین بر نقش اطلاعات هواشناسی در برنامه ریزی عملیات زراعی تأکید کرد و یادآور شد: پیش بینی ها و هشدارهای هواشناسی باید به صورت مستمر رصد و به کارشناسان و بهره برداران منتقل شود تا تصمیمات زراعی بر اساس شرایط واقعی اقلیمی اتخاذ شود.

نقشبندی بیان کرد: هدف از اجرای این برنامه، آغاز به موقع کشت، کاهش ریسک تولید، افزایش بهره وری از منابع و حرکت به سمت کشاورزی پایدار است.