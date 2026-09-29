درخواست تشکیل کمیسیون حقیقتیاب درباره انتقال پیکرها از گورستان گارزان
به گزارش کردپرس، الیف تاشدوغان، عضو انجمن حقوقدانان برای آزادی (ÖHD)، گفت تاکنون درباره خارجکردن پیکرها از گورستان گارزان، انتقال آنها به استانبول و دفن آنها در حاشیه گورستان کیلیوس، محاکمه کیفری مؤثری انجام نشده است.
براساس گزارش امروز خبرگزاری ژن نیوز، گورستان گارزان در استان بیتلیس ۱۹ دسامبر ۲۰۱۷ با استفاده از ماشینآلات سنگین تخریب و پیکر ۲۸۲ عضو PKK از قبرها خارج شد. این پیکرها بدون اطلاع خانوادهها به مؤسسه پزشکی قانونی استانبول انتقال یافتند و سپس در محوطهای در حاشیه گورستان کیلیوس دفن شدند.
تاشدوغان گفت باید مشخص شود این اقدام براساس کدام دستور و تصمیم حقوقی انجام شده، چرا خانوادهها در جریان قرار نگرفتهاند، پیکرها هنگام انتقال به پزشکی قانونی چگونه ثبت شدهاند و چرا در محلی نامناسب دفن شدهاند.
او افزود خانوادهها سه سال پس از انتقال پیکرها از محل نگهداری آنها مطلع شدند و با وجود شکایتهای حقوقی، تاکنون هیچ مقام یا مسئولی در اینباره محاکمه نشده است.
هویت ۲۵۹ پیکر همچنان نامشخص است
پیشتر هویت ۲۱ پیکر از طریق آزمایشهای DNA مشخص شده بود. با شناسایی پیکر زهرا کیساآوغلو و سهیلا کایا، شمار پیکرهای تعیین هویتشده به ۲۳ مورد افزایش یافته است.
پیکر کیساآوغلو و کایا پس از تحویل از گورستان کیلیوس به بینگول منتقل و در آنجا به خاک سپرده شد. با وجود این، هویت ۲۵۹ پیکر دیگر همچنان مشخص نشده است.
تاشدوغان خواستار تشکیل کمیسیونی مستقل برای روشنشدن حقیقت، شناسایی مسئولان و بررسی تمام مراحل تخریب گورستان، انتقال و دفن پیکرها شد و تأکید کرد بدون مواجهه با این رویداد و پاسخگویی مسئولان، اجرای عدالت ممکن نخواهد بود.
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