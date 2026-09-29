معطلی١٧ هزار کامیون در ٣مرز کشور/بازارهای صادراتی ایران را در معرض نابودی اند
به گزارش کردپرس، احسان ملکزاده، رئیس هیئتمدیره انجمن صنفی شرکتهای حملونقل بینالمللی ایران درباره آخرین وضعیت تردد کامیونها در مرزهای کشور به مهر اظهار کرد: با توجه به بسته شدن و اختلال در مرزهای دریایی در بنادر جنوبی و همچنین مشکلی که در مرزهای هوایی کشور به وجود آمده است، برای ارسال کالا با مشکل مواجه هستیم و همین مسئله باعث افزایش حجم تردد در مسیرهای جادهای کشور شده است.
ایستایی کامیونها در مرزها به ۲۰ روز رسید
وی افزود: متأسفانه افزایش حجم تردد در مسیرهای جادهای کشور باعث شده است که ایستایی کامیونها در مرزهای خروجی بهطور میانگین به ۱۷ تا ۲۰ روز افزایش پیدا کند.
رئیس هیئتمدیره انجمن صنفی شرکتهای حملونقل بینالمللی ایران بیان کرد: در حال حاضر بیشترین میزان ایستایی کامیونها مربوط به مرز پلدشت است و پس از آن، مرزهای بازرگان و دوغارون نیز با شلوغی و تراکم بالای کامیونها مواجه هستند.
وی تصریح کرد: بهطور کلی، هماکنون تمام مرزهای تجارت زمینی کشور شلوغ هستند و با ایستایی بالای کامیونها مواجه شدهاند.
۱۷ هزار کامیون در سه مرز کشور معطل هستند
ملکزاده ادامه داد: در حال حاضر حدود ۷ هزار کامیون در مرز بازرگان معطل هستند. در مرز دوغارون نیز حدود ۶ هزار کامیون در انتظار خروج قرار دارند و در مرز پلدشت نیز حدود ۴ هزار دستگاه کامیون در صف هستند.
وی یادآور شد: حجم ایستایی کامیونها در مرزهای ریمدان، سرو و رازی کمی کمتر است، اما در مجموع حجم بالایی از ناوگان خارجی نیز هماکنون در صفهای خروج از کشور معطل ماندهاند.
یک ماه از ویزای ۶ ماهه رانندگان در صف مرزها میسوزد
رئیس هیئتمدیره انجمن صنفی شرکتهای حملونقل بینالمللی ایران در پاسخ به این پرسش که ماندن کامیونها در صفهای طولانی چه اثراتی بر تجارت کشور دارد، اظهار کرد: رانندگان ما برای تردد در کشورهای اروپایی ویزا دریافت میکنند و با توجه به شرایط موجود، گرفتن این ویزاها بسیار دشوار است. رانندگان معمولاً ویزای ۶ ماهه دریافت میکنند، اما در نظر داشته باشید که ممکن است یک ماه از این مدت صرف ماندن در صف مرز شود.
توقف کامیونها موجب افزایش هزینه حمل شده است
وی تاکید کرد: همین مسئله باعث میشود بخشی از مدت اعتبار ویزای راننده عملاً در صف مرزی سپری و به اصطلاح این ویزا سوخت شود؛ از طرف دیگر، این توقفها بهطور قطع باعث افزایش هزینه حملونقل میشود و در نهایت کالای صادراتی ایران از حیض انتفاع برای طرف خارجی و مشتری خارجی خارج میشود.
ملکزاده ادامه داد: در عمل، ما بازارهای صادراتی را که سالها برای به دست آوردن آنها تلاش کرده و برایشان زحمت کشیده بودیم، بهراحتی از دست میدهیم.
وی گفت: این موارد بخشی از اثرات صفهای طولانی کامیونها در مرزهای خروجی کشور است. یک بخش از این گرفتاری نیز مربوط به خود رانندگان است؛ انسانی که خانواده دارد و به هر حال مشکلات خاص خودش را دارد، اما باید ۲۰ تا ۲۵ روز در بیابان و با حداقل امکانات پشت مرز معطل بماند.
معطلی کامیونها صادرات ایران را برای مشتری غیراقتصادی میکند
رئیس هیئتمدیره انجمن صنفی شرکتهای حملونقل بینالمللی ایران در پایان خاطرنشان کرد: این موضوع علاوه بر مشکلاتی که برای رانندگان ایجاد میکند، اثرات بسیار بالاتری نیز بر تجارت خارجی کشور خواهد داشت؛ خواب سرمایه، خواب ناوگان و زمینگیر شدن ناوگان ایرانی از جمله پیامدهای این وضعیت است و این موارد در بلندمدت آثار خود را نشان خواهند داد.
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