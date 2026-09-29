کنفرانس دو روزه «صلح و ادغام دموکراتیک» با محوریت راه‌حل سیاسی و دموکراتیک مسئله کُرد و بررسی تجربه‌های جهانی حل مناقشه، امروز در لندن آغاز می‌شود.

به گزارش کردپرس، کنفرانس بین‌المللی «صلح و ادغام دموکراتیک» روزهای ۲۹ و ۳۰ سپتامبر با حضور سیاست‌مداران کُرد، نمایندگان پارلمان‌ها، دانشگاهیان، روزنامه‌نگاران، فعالان مدنی و کارشناسان مشارکت‌کننده در روندهای صلح کشورهای مختلف برگزار می‌شود.

براساس اطلاعیه رسمی «مرکز امور کُردها» که برگزارکننده این کنفرانس است، شرکت‌کنندگان درباره شرایط گذار از درگیری مسلحانه به سیاست دموکراتیک، خلع سلاح، بازگشت به جامعه، تقسیم قدرت، خودگردانی و تضمین‌های قانونی و اساسی گفت‌وگو خواهند کرد.

در نخستین روز کنفرانس، تجربه روندهای صلح و حل مناقشه در ایرلند شمالی، کلمبیا، آفریقای جنوبی، سرزمین باسک، کاتالونیا و تیرول جنوبی بررسی می‌شود. هدف از این نشست، استفاده از تجربه‌های بین‌المللی برای یافتن راهکارهایی عملی و پایدار در مسیر حل دموکراتیک مسئله کُرد اعلام شده است.

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روز دوم کنفرانس نیز به دیدگاه‌های کُردی درباره سیاست دموکراتیک، ابعاد منطقه‌ای و بین‌المللی مسئله کُرد و نقش زنان، اقلیت‌ها، جامعه مدنی و رسانه‌ها در شکل‌گیری صلحی فراگیر اختصاص خواهد داشت.

برگزارکنندگان تأکید کرده‌اند که پایان خشونت به‌تنهایی برای پایداری صلح کافی نیست و یک راه‌حل ماندگار به نهادهای سیاسی معتبر، مشارکت معنادار، تضمین حقوقی، پاسخ‌گویی دموکراتیک و اعتماد عمومی نیاز دارد.

دیوید لمی، وزیر خارجه و معاون پیشین نخست‌وزیر بریتانیا، کاترین وست و بامبوس چارالامبوس، نمایندگان حزب کارگر در پارلمان بریتانیا، از اهداف این کنفرانس حمایت کرده‌اند.

این کنفرانس در محل مؤسسه مهندسان مکانیک در لندن برگزار می‌شود و پرسش محوری آن این است که چگونه می‌توان گذار از درگیری مسلحانه را به یک توافق سیاسی پایدار، دموکراتیک و فراگیر تبدیل کرد.