خانه / فیلم / خبر / سرخط خبرهای7مهر خبرگزاری کردپرس مرورگر شما از پخش ویدئو پشتیبانی نمیکند. ویدئو خبر نویسنده: 3240 ۱۴۰۵/۰۷/۰۷ ۱۲:۴۶ زمان مطالعه: 1 دقیقه ★ — (۰) اندازه متن: -A +A ♥ ذخیره ⎙ لینک کوتاه اشتراک کپی لینک تلگرام واتساپ سرخط خبرهای7مهر خبرگزاری کردپرس سرخط خبرهای7مهرمنتشر شده در خبرگزاری کردپرس در استودیو خبر تقدیم حضور مخاطبان می شود. صفحه ویدئویی پلیر مستقیم مطالعه بیشتر خبر قبلی و بعدی خبر قبلی استاندار: فرودگاه ارومیه باید در شأن یک فرودگاه بینالمللی باشد خبر بعدی پرداخت ۶۹۴ میلیارد تومان عوارض ارزش افزوده برای توسعه شهرها و روستاهای کردستان
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