سرویس آذربایجان غربی- فرماندار اشنویه از برنامه‌ریزی و پیگیری برای نصب تندیس مشاهیر و مفاخر این شهرستان با هدف پاسداشت هویت تاریخی و فرهنگی شهرستان خبر داد.

به گزارش کردپرس، عبدالسلام مام‌عزیزی از برنامه‌ریزی و پیگیری برای نصب تندیس مشاهیر و مفاخر این شهرستان خبر داد و گفت: این اقدام در راستای پاسداشت پیشینه تاریخی، فرهنگی و اجتماعی اشنویه و معرفی چهره‌های اثرگذار و نام‌آور شهرستان به نسل‌های آینده انجام می‌شود.

فرماندار اشنویه با اشاره به قدمت تاریخی و غنای فرهنگی اشنویه اظهار کرد: این شهرستان در طول تاریخ، مهد پرورش عالمان، اندیشمندان، فرهیختگان، هنرمندان، خیرین و قهرمانان نام‌آوری بوده است که هر یک بخشی از هویت و سرمایه فرهنگی منطقه را شکل داده‌اند.

او افزود: در این طرح، تندیس شیخ تاج‌الدین اشنویی، احمدی کور، شیخ علی شیخانی، شیخ عبدالعزیز، امین بلدی اشنویی، حاج حسن کاظمی، علامه قاضی خضری، رحیم اشنویی محمودزاده، جهان‌پهلوان سیامند رحمان، حسن جانفشان، حاج احمد حمیدی و حاج ناصر امینی در نقاط پیش‌بینی‌شده نصب خواهد شد.

‌مام‌عزیزی تأکید کرد: هدف از اجرای این طرح، تنها زیباسازی فضای شهری نیست، بلکه معرفی مفاخر، زنده نگه داشتن نام و یاد بزرگان و تقویت هویت تاریخی و فرهنگی شهرستان است.

فرماندار اشنویه خاطرنشان کرد: نسل جوان باید با بزرگان و شخصیت‌هایی که برای اعتلای علمی، فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرستان تلاش کرده‌اند، بیشتر آشنا شوند و نصب این تندیس‌ها می‌تواند بخشی از این پیوند میان نسل‌ها باشد.

او اضافه کرد: اشنویه با پیشینه کهن و ظرفیت‌های ارزشمند تاریخی و فرهنگی، شایسته آن است که مفاخر و چهره‌های ماندگار آن به‌عنوان بخشی از سرمایه هویتی شهرستان، به شهروندان و گردشگران معرفی شوند.