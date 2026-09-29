نتایج نظرسنجی از ۱۹ مؤسسه مالی نشان می‌دهد فعالان بازار انتظار دارند تورم ماهانه ترکیه در سپتامبر به ۲.۲ درصد و تورم سالانه به حدود ۳۰.۳ درصد برسد؛ هم‌زمان، پیش‌بینی تورم پایان سال نیز اندکی افزایش یافته است.

به گزارش کردپرس، براساس گزارش تازه بلومبرگ اچ‌تی، میانه پیش‌بینی ۱۹ مؤسسه مالی از نرخ تورم ماهانه سپتامبر ۲.۲ درصد است.

براساس این گزارش که عصر دوشنبه ۲۸ سپتامبر منتشر شد،کمترین پیش‌بینی برای تورم ماهانه ۲.۰۳ درصد و بالاترین برآورد ۲.۶ درصد اعلام شده است. اقتصاددانان همچنین انتظار دارند نرخ تورم سالانه ترکیه از ۳۱.۵۱ درصد در ماه اوت به حدود ۳۰.۳۰ درصد در سپتامبر کاهش یابد.

در بخش تورم سالانه، پایین‌ترین برآورد ۲۹.۹۷ درصد و بالاترین پیش‌بینی ۳۱.۷۱ درصد ثبت شده است. این ارقام نشان می‌دهد باوجود انتظار برای کاهش تدریجی نرخ سالانه، فشار افزایش قیمت‌ها در مقیاس ماهانه همچنان ادامه دارد.

برآورد میانه اقتصاددانان از تورم پایان سال ۲۰۲۶ نیز به ۲۹.۷ درصد رسیده است. این رقم در نظرسنجی قبلی ۲۹.۵ درصد بود. پایین‌ترین پیش‌بینی برای پایان سال ۲۸ درصد و بالاترین برآورد ۳۱.۵ درصد اعلام شده است.

انتظار فعالان بازار برای تورم پایان سال ۲۰۲۷ نیز از ۲۳ درصد به ۲۴ درصد افزایش یافته است. برآوردهای ارائه‌شده برای سال آینده در محدوده ۲۱ تا ۲۷ درصد قرار دارند.

اداره آمار ترکیه قرار است داده‌های رسمی تورم سپتامبر را در روزهای آینده منتشر کند. نتیجه این آمار می‌تواند بر انتظارات بازار درباره مسیر نرخ بهره و تصمیم‌های آینده بانک مرکزی ترکیه تأثیر بگذارد.