وظایف و حدود اختیارات چهار کمیته فرعی روند صلح تعیین شد
به گزارش کردپرس، دومین نشست هیئت هماهنگی همبستگی ملی و یکپارچگی روز یکشنبه ۲۸ سپتامبر به ریاست جودت ییلماز در مجتمع ریاستجمهوری ترکیه برگزار شد.
براساس گزارش «مدیا خبر تیوی» و بیانیه مکتوب منتشرشده پس از نشست، اعضای هیئت وضعیت اجرای قانون چارچوب، اقدامهای انجامشده و برنامههای پیشبینیشده برای مرحله بعدی «روند صلح و جامعه دموکراتیک» را بررسی کردند.
در این نشست، ساختار، وظایف و حدود اختیارات چهار کمیته فرعی مشخص و درباره شیوه هماهنگی و همکاری میان نهادهای عضو تصمیمگیری شد.
کمیته هماهنگی امور قضایی و حقوقی، کمیته نظارت و تشخیص، کمیته سازگاری و یکپارچگی اجتماعی و کمیته خلع سلاح و هماهنگی راهبردی، چهار ساختاری هستند که فعالیتهای اجرایی روند را پیگیری خواهند کرد.
جودت ییلماز در این نشست تأکید کرد هیئت هماهنگی، فعالیتهای خود را مطابق روح قانون و با حساسیت ادامه خواهد داد. با این حال، جزئیات مربوط به ترکیب اعضای کمیتهها، جدول زمانی اجرای تصمیمها و شیوه عملی فعالیت آنها هنوز بهصورت عمومی اعلام نشده است.
هاکان فیدان، وزیر امور خارجه؛ مصطفی چیفتچی، وزیر کشور؛ آکین گورلک، وزیر دادگستری؛ یاشار گولر، وزیر دفاع؛ ابراهیم کالین، رئیس سازمان اطلاعات ملی ترکیه؛ حقی سوسماز، دبیرکل ریاستجمهوری و اوکای ممیش، دبیرکل شورای امنیت ملی، در این نشست حضور داشتند.
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