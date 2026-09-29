بحران ۱۸ میلیارد دلاری صندوقهای سرمایهگذاری؛ اردوغان با مدیران اقتصادی تشکیل جلسه میدهد
به گزارش کردپرس، بحران صندوقهای سرمایهگذاری به یکی از مهمترین موضوعات اقتصادی و سیاسی ترکیه تبدیل شده است. این پرونده حدود ۱۳۱ صندوق با بیش از ۴۵۰ هزار سرمایهگذار را دربرمیگیرد و مجموع دارایی صندوقهای تحت بررسی نزدیک به ۱۸ میلیارد دلار برآورد شده است.
بررسیها پس از آن شدت گرفت که تعدادی از صندوقها و شرکتهای مالی با وجود ثبت بازدهیهای غیرعادی، در پاسخگویی به درخواست سرمایهگذاران برای برداشت پول با مشکل مواجه شدند. این وضعیت به موج فروش در بورس استانبول و کاهش شدید ارزش شماری از سهام منجر شد.
اردوغان پس از نشست کابینه در شامگاه یکشنبه ۲۸ سپتامبر گفت هر فردی که از طریق دستکاری بازار، معاملات غیرقانونی یا فساد به دارایی و حقوق مردم تعرض کرده باشد، با واکنش دولت روبهرو خواهد شد.
رئیسجمهور ترکیه همچنین اعلام کرد روز دوشنبه ۲۹ سپتامبر با مدیران اقتصادی و مسئولان نهادهای مرتبط دیدار خواهد کرد. قرار است در این نشست، آخرین وضعیت تحقیقات و تدابیر حقوقی و اداری لازم برای تقویت سلامت و شفافیت بازار سرمایه بررسی شود.
در همین حال، هیئت بازار سرمایه ترکیه در ارتباط با معاملات سهام شرکت «ترا فینانسال یاتیریملار هلدینگ» علیه ۳۷ نفر اعلام جرم کرده است. این نهاد همچنین ۳۹ فرد و شرکت را به مدت دو سال از انجام معامله در بورس منع و مجوز فعالیت ۲۴ نفر را لغو کرده است.
به گزارش فایننشالتایمز، مقامهای ترکیه میکوشند پیامدهای بحران حدود ۱۸ میلیارد دلاری صندوقها را مهار کنند. این روزنامه نوشته است ادامه بحران، علاوه بر تحمیل زیان به سرمایهگذاران، اعتماد به سازوکارهای نظارتی و اعتبار بینالمللی بازار سرمایه ترکیه را نیز تحت تأثیر قرار داده است.
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