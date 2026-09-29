بسه هوزات: اوجالان عضو کمیته فرعی خلع سلاح نیست؛ او هماهنگکننده کل روند است
به گزارش کردپرس، بسه هوزات رئیس مشترک شورای اجرایی KCK، در گفتوگو با شبکه تلویزیونی مدیا خبر، آخرین تحولات روند صلح و جامعه دموکراتیک، اجرای قانون چارچوب و جایگاه عبدالله اوجالان در این روند را ارزیابی کرد.
هوزات با رد اظهارات مطرحشده درباره حضور اوجالان در یکی از کمیتههای فرعی «هیئت پیگیری و ارزیابی» گفت: «اوجالان در کمیته فرعی نقشی ندارد. تا آنجا که ما میدانیم، چنین چیزی واقعیت ندارد و در اینباره فضاسازی شده است.»
رئیس مشترک شورای اجرایی KCK افزود: «اگر قرار است از عنوان هماهنگکننده استفاده شود، اوجالان هماهنگکننده روند صلح و جامعه دموکراتیک است. او نزدیک به دو سال است که عملاً هدایت و هماهنگی این روند را برعهده دارد.»
به گفته هوزات، کمیتههایی که در چارچوب قانون تشکیل شدهاند، ساختارهای متعلق به دولتاند و اعضای آنها را مقامها و نمایندگان نهادهای دولتی تشکیل میدهند. او تأکید کرد نقش اوجالان نباید به عضویت در یکی از این کمیتهها تقلیل داده شود.
نقش اوجالان باید رسمیت حقوقی پیدا کند
هوزات خواستار تعیین جایگاه رسمی و حقوقی اوجالان شد و گفت نقشی که او تاکنون بهصورت عملی در روند ایفا کرده است، باید در چارچوبی قانونی تعریف و به افکار عمومی اعلام شود.
او افزود برای پیشرفت روند باید امکان دیدار آزادانه اوجالان با سیاستمداران، دانشگاهیان، روزنامهنگاران، روشنفکران، نمایندگان احزاب و مدیران جنبش کُرد فراهم شود و او بتواند دیدگاههای خود را بهطور مستقیم با جامعه در میان بگذارد.
روند صلح با اقدامات یکجانبه پیش رفته است
رئیس مشترک شورای اجرایی KCK همچنین روند موجود را «کند، نامنظم و عمدتاً یکجانبه» توصیف کرد و گفت برخلاف اظهارات نومان کورتولموش، رئیس پارلمان ترکیه، نمیتوان گفت همهچیز بدون مشکل پیش میرود.
هوزات مدعی شد PKK، بهویژه پس از فراخوان ۲۷ فوریه اوجالان، گامهای مهمی برداشته است؛ اما دولت تاکنون اقدام سیاسی، حقوقی یا دموکراتیک مؤثری انجام نداده است.
او تأکید کرد محدودکردن روند به خلع سلاح، بدون پرداختن به دلایل شکلگیری مسئله کُرد، دموکراتیکسازی ترکیه و تقویت مدیریتهای محلی، به راهحلی پایدار منجر نخواهد شد.
اظهارات هوزات در حالی مطرح شده است که پیشتر شماری از مقامهای دم پارتی از احتمال نقشآفرینی اوجالان در کمیته فرعی خلع سلاح و هماهنگی راهبردی سخن گفته بودند. این نخستینبار است که یکی از مقامهای ارشد KCK بهصراحت این روایت را رد میکند.
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