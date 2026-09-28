کشف بیش از ۲۶۰۰ کارت سوخت غیرمجاز در کردستان

به گزارش کرد پرس، جلال حمه حسنی در گفت و گو با خبرنگاران، اظهار کرد: در راستای مقابله با قاچاق و عرضه خارج از شبکه فرآورده های نفتی و ساماندهی مجاری عرضه، گروه های بازرسی این شرکت با انجام بازدیدهای دوره ای و غیرمترقبه، این تعداد کارت سوخت غیرمجاز را از کارکنان جایگاه ها و افراد سودجو کشف و ضبط کردند.

وی افزود: طی این مدت بیش از سه هزار و ۵۴۰ مورد بازدید از جایگاه های عرضه سوخت استان انجام شده و با توجه به تفاوت قیمت فرآورده ها در دو سوی مرز و سوءاستفاده برخی افراد، بازرسی ها به صورت مستمر و به ویژه در جایگاه های مناطق مرزی انجام می شود.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه کردستان ادامه داد: همه جایگاه های عرضه سوخت استان به کارت اضطراری مجهز هستند تا افرادی که به هر دلیل با مشکل کارت سوخت مواجه می شوند، بتوانند از این کارت ها برای دریافت سوخت استفاده کنند.

حمه حسنی گفت: بیشتر کارت های کشف شده مربوط به خودروهای شخصی، کارت های سوخت مهاجر و وسایل نقلیه عمومی از جمله تاکسی ها بوده است که پس از مسدودسازی و بررسی میزان عرضه غیرقانونی، پرونده آنها برای رسیدگی در کمیته تخلفات شرکت و ارجاع به مراجع ذی صلاح و تعزیرات حکومتی ارسال شده است.