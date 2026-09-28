میزراکلی: بدون آزادی دمیرتاش، باور به واقعیبودن روند صلح دشوار است
به گزارش کردپرس، سلجوق میزراکلی که بهتازگی از زندان آزاد شده است، در گفتوگو با جاندان ییلدیز، نویسنده پایگاه خبری T24، روند صلح، جایگاه صلاحالدین دمیرتاش و عبدالله اوجالان و برنامههای خود پس از آزادی را ارزیابی کرد.
میزراکلی که چهار سال و هشت ماه در زندان ادیرنه با دمیرتاش در یک سلول به سر برده است، اجرای احکام قضایی و آزادی او را یکی از نخستین نشانههای بازگشت ترکیه به حاکمیت قانون دانست.
او گفت افرادی از گرایشها و احزاب سیاسی مختلف که پس از آزادی به دیدارش رفتهاند، تأکید کردهاند: «تا زمانی که دمیرتاش آزاد نشود، باور نخواهیم کرد که این روند واقعی و صادقانه است.»
میزراکلی افزود این افراد عضو دم پارتی نیستند و از جریانهای سیاسی متفاوت میآیند؛ بنابراین نادیدهگرفتن چنین برداشتی در جامعه، مشکلی جدی برای اعتماد به روند ایجاد میکند.
او تأکید کرد دولت نیز احتمالاً این واقعیت را در نتایج نظرسنجیهای عمومی مشاهده کرده است و آزادی دمیرتاش باید به یکی از نخستین نشانههای بازگشت به قانون تبدیل شود.
تقابلی میان دمیرتاش و اوجالان وجود ندارد
شهردار مشترک پیشین دیاربکر هرگونه رقابت، دوگانگی یا تقابل میان عبدالله اوجالان و صلاحالدین دمیرتاش را رد کرد و گفت چنین تصویری در خارج از این دو شخصیت ساخته شده است.
به گفته میزراکلی، تلاش برای ایجاد تقابل میان اوجالان و دمیرتاش، اقدامی با هدف ایجاد شکاف در داخل دم پارتی است: «نه در مورد آقای اوجالان و نه در مورد آقای دمیرتاش چنین تقابلی احساس نمیکنم. هیچ دوگانگی یا مخالفتی میان آنها وجود ندارد؛ اما در بیرون از آنها، چنین تقابلی بهشدت تولید میشود.»
او افزود اوجالان و دمیرتاش هر دو از راهحل مسالمتآمیز مسئله کُرد حمایت میکنند و اکنون بسیاری از بازیگران سیاسی ترکیه نیز بر ضرورت صلح تأکید دارند.
میزراکلی، دمیرتاش را یکی از شخصیتهایی دانست که توانایی عملیکردن سیاست آزادیخواهانه را دارد: «او از پایگاه اجتماعی گستردهای برخوردار است و میتواند در میان گروهها و جریانهای سیاسی متفاوت نیز بازتاب و تأثیر ایجاد کند.»
طولانیشدن مخفی کاری در روند صلح، اعتماد عمومی را از بین میبرد
میزراکلی درباره ضرورت شفافسازی روند گفت وجود سطحی از محرمانگی در مراحل اولیه مذاکرات قابلدرک است؛ اما ادامه طولانیمدت آن، مانع شکلگیری اعتماد عمومی میشود.
او گفت مردم میخواهند مقصد، مراحل و نقشه راه روند را بدانند و ابهام موجود، جامعه را به تردید میکشاند: «در چنین روندهایی باید تردیدها را به حداقل رساند و فضایی روشن ایجاد کرد که مردم بتوانند واقعیت را ببینند.»
میزراکلی تأکید کرد رجب طیب اردوغان بهعنوان رئیس قوه مجریه باید درباره آینده روند، نقشه راه و گامهای پیش رو توضیحات روشنتری ارائه دهد. به گفته او، عبدالله اوجالان نیز باید امکان آن را داشته باشد که دیدگاهها و چشمانداز خود را بهصورت مستقیم و کافی با افکار عمومی در میان بگذارد.
او افزود محرمانگی باید بهتدریج کاهش یابد و تمام بخشهای جامعه در گفتوگو درباره نقشه راه روند مشارکت کنند تا روند صلح، قابلاعتماد و باورپذیر شود.
از پزشکی و سیاست نمیتوان بازنشسته شد
میزراکلی در بخش دیگری از این مصاحبه درباره برنامههای آینده خود گفت اگرچه با ممنوعیت سیاسی روبهرو است و نمیتواند در دستگاههای عمومی یا ساختار رسمی یک حزب فعالیت کند، سیاست تنها به عضویت حزبی محدود نمیشود.
او گفت: «نه از پزشکی میتوان بازنشسته شد و نه از سیاست. فعالیت پزشکی خود را از سر خواهم گرفت و همچنان یکی از رهروان مسیر دموکراسی، آزادی و صلح خواهم بود.»
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