یونس مراد آکان و فاطمه ایزول لونت رؤسای مشترک دم پارتی در دیاربکر شدند
به گزارش کردپرس به نقل از روزنامه جمهوریت، سومین کنگره عادی تشکیلات استانی حزب برابری و دموکراسی خلقها (دم پارتی)، روز ۲۷ سپتامبر ۲۰۲۶ در مرکز همایشهای چاندآمد دیاربکر برگزار شد و یونس مراد آکان و فاطمه ایزول لوند بهعنوان رؤسای مشترک جدید این تشکیلات انتخاب شدند.
این کنگره با شعار «برای جمهوری دموکراتیک؛ جامعه آزاد و سازمانیافته» و با حضور تونجر بکرخان، رئیس مشترک دم پارتی، خالده ترکاوغلو، سخنگوی مجلس زنان این حزب، شماری از نمایندگان پارلمان، رؤسای مشترک شهرداریها، اعضای مجلس مادران صلح، نمایندگان سازمانهای زنان، نهادهای مدنی و احزاب سیاسی برگزار شد.
براساس گزارش روزنامه دیاربکر سوز، انتخابات مدیریت استانی با یک فهرست برگزار شد و یونس مراد آکان و فاطمه ایزول لوند پس از رأیگیری، مسئولیت ریاست مشترک تشکیلات دم پارتی در دیاربکر را برعهده گرفتند.
یونس مراد آکان، متولد شهرستان لیجه دیاربکر، وکیل است و سالها بهعنوان وکیل مستقل در این شهر فعالیت کرده است. او بهویژه در شماری از پروندههای مرتبط با رویدادهای دهه ۱۹۹۰ بهعنوان وکیل شاکیان حضور داشته است.
فاطمه ایزول لوند نیز در شهرستان سیورکِ اورفا متولد شده و معلم است. نوشتههایی از او در مجله «ژین» منتشر شده است. رؤسای مشترک جدید، فعالیتهای سیاسی و تشکیلاتی دم پارتی در مرکز دیاربکر و شهرستانهای این استان را مدیریت خواهند کرد.
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