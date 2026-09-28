سهم گردشگری از اقتصاد کردستان باید افزایش یابد

سرویس کردستان – معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای استاندار کردستان گفت: با وجود ظرفیت های متنوع تاریخی، فرهنگی و طبیعی استان، سهم گردشگری از تولید ناخالص داخلی کردستان حدود یک درصد است که باید با برنامه ریزی و حمایت از سرمایه گذاری افزایش یابد.

به گزارش کرد پرس، ارسلان ازهاری در مراسم گرامیداشت روز جهانی و هفته گردشگری در سنندج اظهار کرد: گردشگری یکی از محورهای مهم توسعه کردستان است و در کنار بخش هایی همچون آب، کشاورزی، صنعت و معدن می تواند نقش موثری در رونق اقتصادی، توسعه کسب وکارهای محلی و ایجاد اشتغال پایدار داشته باشد.

وی افزود: ایجاد اشتغال در حوزه گردشگری الزاماً نیازمند سرمایه گذاری های کلان نیست و حتی تسهیلات خرد نیز می تواند زمینه راه اندازی کسب وکارهای مختلف و ایجاد فرصت های شغلی را فراهم کند.

آموزش نیروی انسانی، نیاز اساسی گردشگری

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای استاندار کردستان، آموزش و ارتقای مهارت نیروی انسانی را از الزامات توسعه گردشگری دانست و گفت: فعالان این حوزه باید دانش و مهارت های لازم را داشته باشند و دستگاه های متولی نیز آموزش و توانمندسازی نیروی انسانی را مورد توجه قرار دهند.

ازهاری با اشاره به پیوند گردشگری با میراث فرهنگی و صنایع دستی، حفظ و صیانت از آثار تاریخی را از وظایف مهم دستگاه های مسئول عنوان کرد و افزود: در کنار حفاظت از بناهای تاریخی باید از ظرفیت آنها برای رونق گردشگری و ایجاد فعالیت های اقتصادی استفاده شود.

وی ادامه داد: آمادگی لازم برای واگذاری بناهای تاریخی واجد شرایط به سرمایه گذاران در قالب ماده ۲۷ وجود دارد و می توان برای بازسازی، احیا و بهره برداری از این بناها تسهیلات لازم را اختصاص داد.

فراخوان سرمایه گذاری گردشگری در سدهای کردستان

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای استاندار کردستان با تاکید بر ضرورت ایجاد اطمینان و ثبات برای سرمایه گذاران حوزه گردشگری اظهار کرد: سرمایه گذاران باید با اطمینان بیشتری وارد این بخش شوند تا ظرفیت های موجود به جایگاه واقعی خود در اقتصاد استان برسد.

ازهاری سدهای استان را از دیگر ظرفیت های قابل توجه برای توسعه گردشگری دانست و گفت: فراخوان استفاده از ظرفیت سدهای کردستان برای اجرای طرح های گردشگری اعلام شده است و باید از این فرصت برای ایجاد زیرساخت ها و فعالیت های جدید گردشگری بهره گرفت.

وی بر ضرورت رفع موانع، تقویت زیرساخت ها و حمایت از سرمایه گذاران تاکید کرد و افزود: استفاده هدفمند از ظرفیت های طبیعی، تاریخی و فرهنگی، در کنار آموزش نیروی انسانی و ایجاد زیرساخت های مورد نیاز، می تواند زمینه افزایش سهم گردشگری در اقتصاد و اشتغال استان را فراهم کند.