عبور از پیک زمستان نیازمند همکاری بخش های مختلف انرژی است

سرویس کردستان - مدیرعامل شرکت برق منطقه ای غرب با اشاره به چالش های صنعت برق در فصل سرد سال گفت: عبور موفق از پیک مصرف زمستان نیازمند آمادگی شبکه و همکاری بخش های مختلف حوزه انرژی است.

به گزارش کرد پرس، جعفر الفتی نیا در دومین جلسه شورای پایایی منطقه ای شبکه برق غرب که به میزبانی شرکت توزیع نیروی برق کردستان برگزار شد، اظهار کرد: پیک مصرف تابستان با وجود همه سختی ها پشت سر گذاشته شد و اکنون باید برای گذر از پیک زمستان آمادگی لازم را داشته باشیم.

وی با اشاره به عملکرد صنعت برق در جریان جنگ ۱۲ روزه و جنگ تحمیلی رمضان افزود: در این مقاطع، صنعت برق با آسیب ها و فشارهای قابل توجهی مواجه شد، اما تلاش شبانه روزی کارکنان، به ویژه سیمبانان، موجب شد خاموشی های ناشی از حوادث در کوتاه ترین زمان ممکن برطرف شود.

مدیرعامل شرکت برق منطقه ای غرب فاصله میان پیک تابستان و زمستان را فرصت مناسبی برای آماده سازی شبکه دانست و گفت: بخش قابل توجهی از عملیات نگهداری، تعمیر، بازسازی و ترمیم نقاط آسیب دیده شبکه در این بازه انجام می شود.

الفتی نیا از اتمام پروژه تعویض هادی نیروگاه سنندج طی یک تا دو ماه آینده خبر داد و افزود: عملیات اجرایی این طرح در حال انجام است.

وی همچنین ورود نیروگاه بخار دالاهو به مدار را از رویدادهای مهم صنعت برق منطقه غرب عنوان کرد و گفت: اجرای این پروژه حدود چهار تا پنج سال به طول انجامید و این نیروگاه با حضور وزیر نیرو به بهره برداری رسید.

مدیرعامل شرکت برق منطقه ای غرب خط ۴۰۰ کیلوولت بوکان-آبیدر را از مهم ترین طرح های توسعه شبکه برق منطقه غرب دانست و اظهار کرد: پیش بینی می شود این پروژه تا پایان سال جاری به اتمام برسد و با بهره برداری از آن بخشی از محدودیت های شبکه برق کردستان برطرف شود.

وی ادامه داد: پس از تکمیل این طرح، پروژه های توسعه شبکه در مناطق مختلف استان از جمله مریوان و سقز نیز دنبال خواهد شد تا ظرفیت شبکه برای تأمین برق در دوره های اوج مصرف تابستان و زمستان افزایش یابد.