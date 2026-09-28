تساوی ۶ بر ۶ خبرنگاران و آتش نشانان سنندج در دیداری دوستانه

سرویس کردستان - دیدار دوستانه تیم منتخب خبرنگاران رسانه های استان کردستان و تیم آتش نشانی شهرداری سنندج به مناسبت هفته ایمنی و روز آتش نشان، عصر دیروز در زمین چمن استقلال سنندج با تساوی ۶ بر ۶ به پایان رسید.

به گزارش کرد پرس، این دیدار با هدف گرامیداشت تلاش های شبانه روزی آتش نشانان و در راستای ایجاد نشاط و تعامل اجتماعی برگزار شد و ۲ تیم در فضایی دوستانه و در عین حال رقابتی، ۹۰ دقیقه به مصاف یکدیگر رفتند.

تیم آتش نشانی شهرداری سنندج در نیمه نخست نمایش بهتری ارائه کرد و با استفاده از فرصت های به دست آمده موفق شد چهار بار دروازه تیم منتخب خبرنگاران را باز کند و نیمه اول را با برتری چهار بر صفر به پایان برساند.

در نیمه دوم، تیم منتخب خبرنگاران با تغییر رویکرد تاکتیکی و افزایش حملات، روند بازی را تغییر داد و توانست در یک بازگشت قابل توجه، اختلاف ایجادشده را جبران کند.

در ادامه، ۲ تیم در دیداری پرگل و نزدیک، موقعیت های متعددی روی دروازه های یکدیگر ایجاد کردند و در نهایت این مسابقه پس از ۹۰ دقیقه تلاش با نتیجه ۶ بر ۶ خاتمه یافت.

رئوف زارعی، از پیشکسوتان فوتبال کشور، هدایت تیم منتخب خبرنگاران را در این دیدار برعهده داشت.

در ترکیب تیم منتخب خبرنگاران استان کردستان، ارشاد خلیل اللهی، توفیق مفاخری، عادل خلیلیان، لقمان ازدست، کیوان احمدی، فرهاد شیری، بختیار صمدی، صلاح ساعدی، آرمان مهرپناهی، خبات اسکندری، داوود محمدی، منصور اولی، میلاد مرادی، سروش حبیبی راد و فیض الله پیری حضور داشتند.

این دیدار دوستانه با هدف پاسداشت خدمات آتش نشانان و تقویت ارتباط میان جامعه رسانه ای و مجموعه آتش نشانی برگزار شد.