کردپرس
فعالیت ۱۷ اکیپ مشترک برای نظارت بر بازار کردستان
خبر ۱۴۰۵/۰۷/۰۶ ۰۹:۴۹ زمان مطالعه: 3 دقیقه (۰)
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فعالیت ۱۷ اکیپ مشترک برای نظارت بر بازار کردستان

سرویس کردستان - معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای استاندار کردستان از فعالیت ۱۷ اکیپ مشترک بازرسی در استان خبر داد و گفت: با توجه به فعالیت حدود ۳۵ هزار واحد صنفی، نظارت بر بازار باید متناسب با نوع فعالیت اصناف و به صورت تخصصی انجام شود.

به گزارش کرد پرس، ارسلان ازهاری در آیین آغاز به کار اکیپ های مشترک نظارت بر بازار در سنندج اظهار کرد: در این شهرستان ۱۷ اتحادیه صنفی فعالیت دارند و لازم است بازرسی ها متناسب با ماهیت و فعالیت هر صنف انجام شود.

وی بر آموزش بازرسان پیش از حضور در میدان تاکید کرد و افزود: در مرحله نخست، تذکر و ارشاد در دستور کار قرار می گیرد و در صورت تداوم تخلف، پرونده تشکیل خواهد شد.

ازهاری گفت: نمایندگان دستگاه های مرتبط از جمله حوزه بهداشت و بازرسان کار در اکیپ های مشترک حضور دارند و مواردی مانند گران فروشی، کم فروشی، احتکار و تخلفات بهداشتی را بررسی می کنند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی کردستان نیز از آغاز فعالیت قرارگاه نظارت بر بازار در شهرستان های استان خبر داد و گفت: این قرارگاه با هدف هماهنگی دستگاه های اجرایی و نظارتی و افزایش پوشش بازرسی تشکیل شده است.

حسین رحیمیان اظهار کرد: پیش از این دستگاه هایی مانند صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، اتاق اصناف و شهرداری به صورت جداگانه وظایف نظارتی خود را انجام می دادند، اما اکنون فعالیت ها در قالب قرارگاه و با هماهنگی بیشتری دنبال می شود.

وی افزود: در سطح استان، استاندار فرمانده قرارگاه و مدیرکل تعزیرات حکومتی دبیر آن است و در شهرستان ها نیز فرمانداران مسئولیت هماهنگی و سازماندهی تیم های بازرسی را بر عهده دارند.

رحیمیان ادامه داد: جلسه قرارگاه استانی ۱۸ شهریور امسال برگزار شد و بر اساس برنامه ریزی انجام شده، فعالیت قرارگاه های شهرستانی از ابتدای مهرماه آغاز شد.

وی با اشاره به همزمانی اجرای طرح با آغاز سال تحصیلی گفت: در روزهای نخست، بازرسی از واحدهای عرضه نوشت افزار، کیف و کفش و پوشاک در اولویت قرار گرفت و عدم درج قیمت، صادر نکردن فاکتور و گران فروشی از جمله تخلفات شناسایی شده بوده است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی کردستان افزود: در تخلفات سبک ابتدا تذکر و ارشاد انجام می شود و در صورت تکرار، پرونده تشکیل خواهد شد، اما در مواردی مانند گران فروشی، کم فروشی و احتکار، مطابق مقررات اقدام قانونی صورت می گیرد.

وی با بیان اینکه افزایش ظرفیت و پوشش بازرسی از اهداف اصلی طرح است، گفت: فعالیت ۱۷ اکیپ مشترک امکان نظارت بر واحدهای صنفی بیشتری را فراهم کرده و در موارد لازم، یک واحد صنفی می تواند در طول هفته چند بار مورد بازرسی قرار گیرد.

رحیمیان اظهار کرد: تمامی دستگاه های اجرایی استان موظف به همکاری با قرارگاه و تامین امکانات مورد نیاز هستند و تعزیرات حکومتی نیز به عنوان دبیر قرارگاه، گزارش عملکرد و نتایج بازرسی ها را به صورت هفتگی ارائه خواهد کرد.

وی مدت اجرای طرح نظارت بر بازار را ۶ ماه اعلام کرد و گفت: هدف اصلی، افزایش هماهنگی دستگاه ها، حضور مستمر در بازار، شناسایی سریع تخلفات، رسیدگی قانونی و صیانت از حقوق مصرف کنندگان است.

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