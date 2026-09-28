همایش «روز ملی سیب درختی» در آذربایجان غربی برگزار می شود

سرویس آذربایجان غربی- رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی گفت: این استان، قطب اصلی تولید و صادرات سیب درختی و صنایع تبدیلی کشور ، به‌مناسبت 7 مهرماه 1405، میزبان همایش تخصصی روز ملی سیب درختی خواهد بود.

به گزارش کردپرس، محمد رضا اصغری در جلسه هماهنگی برگزاری این رویداد ملی که با حضور نهادهای اجرایی، تشکل ها و صادرکنندگان حوزه سیب درختی استان برگزار شد، اعلام کرد: با توجه به جایگاه استراتژیک استان در زنجیره ارزش سیب، این همایش با مشارکت اتاق بازرگانی و صنایع کشاورزی استان برگزار می‌شود.

وی افزود: در این رویداد یک‌روزه، که با حضور مقامات کشوری و استانی و نمایندگان استان‌های تولیدکننده سیب درختی و تولید کنندگان و صادرگنندکان نمونه برگزار خواهد شد، به بررسی چالش‌های صادرکنندگان و تولیدکنندگان پرداخته و بر توسعه فناوری‌های علمی زنجیره ارزش تمرکز خواهد شد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی از پیش‌بینی تولید یک میلیون و ۳۰۰ هزار تن سیب درختی در باغات استان خبر داد و گفت: در آستانه فصل برداشت، ۴۹۰ سردخانه با ظرفیت بالای یک میلیون تن برای ذخیره‌سازی این محصول آماده‌سازی شده است.

اصغری اشاره به اینکه ۷۴ هزار هکتار از باغات استان به کشت سیب درختی اختصاص دارد، افزود: با توجه به جایگاه آذربایجان‌غربی به عنوان قطب تولید سیب در کشور، هیچ‌گونه مشکلی در زمینه نگهداری و ذخیره‌سازی این محصول وجود ندارد.

گفتنی است؛ روز گذشته استاندار آذربایجان‌غربی با اشاره به دریافت مجوز صادرات سیب استان به کشورهای عراق، فیلیپین و ویتنام برای نخستین‌بار گفت: با توجه به مشکلات ایجادشده در تجارت دریایی، صادرات سیب به بازار هند تقریباً متوقف شده و در این شرایط، اتحادیه‌ها و تعاونی‌ها نیز باید برای توسعه بازارهای صادراتی پای کار باشند.