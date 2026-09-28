مرال دانیش بشتاش، با انتقاد از عملی‌نشدن تصمیم‌های هیئت پیگیری و ارزیابی گفت چهار کمیته فرعی روند صلح باید هرچه سریع‌تر فعالیت خود را آغاز کنند و جایگاه حقوقی و سیاسی عبدالله اوجالان نیز مشخص شود.

به گزارش کردپرس به نقل از خبرگزاری ژن‌نیوز، مرال دانیش بشتاش سخنگوی مشترک کنگره دموکراتیک خلق‌ها (HDK) و نماینده دم پارتی در مجلس ترکیه، در سخنانی با اشاره به تشکیل چهار کمیته فرعی پس از نخستین نشست هیئت پیگیری و ارزیابی در ۲۴ اوت گفت هنوز ترکیب اعضا، برنامه کاری و چگونگی فعالیت میدانی این کمیته‌ها برای افکار عمومی روشن نشده است.

او افزود: «هیئت پیگیری و ارزیابی درباره تشکیل چهار کمیته هماهنگی تصمیم گرفته است؛ اما این تصمیم هنوز به مرحله اجرا نرسیده است. روند صلح و جامعه دموکراتیک باید باثبات‌تر پیش برود و گام‌های اعتمادساز بیشتری برداشته شود.»

بشتاش، کمیته خلع سلاح و گذار به سیاست را یکی از مهم‌ترین کمیته‌ها دانست و گفت انتظار می‌رود عبدالله اوجالان به‌عنوان هماهنگ‌کننده سیاسی در آن فعالیت کند؛ اما این کمیته نیز هنوز کار خود را آغاز نکرده است.

موضوع اصلی خانه دار شدن اوجالان نیست، جایگاه حقوقی او است

سخنگوی مشترک HDK با اشاره به بحث‌های مربوط به محل اقامت اوجالان در امرالی گفت مسئله اصلی، ابعاد یک ساختمان یا محل استقرار او نیست، بلکه باید مشخص شود او به‌عنوان یکی از بازیگران اصلی روند، در چه شرایطی فعالیت خواهد کرد و چگونه با جامعه، حقوق‌دانان و نیروهای سیاسی ارتباط خواهد داشت.

او تأکید کرد: «جایگاه عبدالله اوجالان باید از نظر سیاسی اعلام و از نظر حقوقی نیز مکتوب شود. سخن از میان می‌رود، اما نوشته باقی می‌ماند؛ بنابراین جایگاه او باید بر یک مبنای حقوقی و سیاسی استوار شود.»

بشتاش همچنین خواستار تشکیل سریع کمیسیون نظارت پارلمان شد و گفت نقش مجلس نباید به مشاهده تحولات محدود بماند، بلکه پارلمان باید بر روند نظارت کند، پیشنهاد ارائه دهد و در پیشبرد باثبات و منسجم آن مسئولیت بپذیرد.

صلح تنها به معنای خلع سلاح نیست

او با اشاره به ادامه انتصاب سرپرست برای شهرداری‌ها و اجرانشدن آرای دادگاه قانون اساسی و دادگاه حقوق بشر اروپا گفت روند صلح را نمی‌توان تنها به خلع سلاح محدود کرد: «باید دلایلی را که به اعتراض، خشونت و درگیری منجر شده‌اند از میان برداریم؛ این همان دموکراتیک‌شدن و ساخت جامعه دموکراتیک است.»

بشتاش خواستار اجرای فوری احکام قضایی درباره صلاح‌الدین دمیرتاش و فیگن یوکسک‌داغ و اصلاح قانون احزاب سیاسی، قانون اجرای احکام و قانون مبارزه با تروریسم شد. او همچنین زنان را یکی از عناصر اصلی و بنیان‌گذار روند صلح دانست و از حامیان این روند خواست تنها نظاره‌گر نباشند و برای اجتماعی‌کردن صلح فعالیت کنند.