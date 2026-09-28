چنگیز چیچک: صلح کُردها به سود ۸۶ میلیون نفر خواهد بود
به گزارش کردپرس به نقل از روزنامه ینی اوزگور پولیتیکا، چنگیز چیچک در ارزیابی تحولات روند صلح، مناقشات مربوط به ساخت محل جدید در امرالی را حاشیهای دانست و گفت موضوع اصلی، تعیین جایگاه سیاسی و حقوقی عبدالله اوجالان و فراهمکردن شرایط فعالیت و ارتباط او است.
چیچک گفت: «مسئله، خانه نیست؛ مسئله جایگاه است. وقتی موقعیت سیاسی و حقوقی اوجالان روشن شود، مسئله کُردها در مسیر حل قرار میگیرد و از بستر درگیری فاصله میگیرد. این به معنای صلح است.»
او افزود: «در ترکیهای که به صلح کُردها دست یافته باشد، منابع اقتصادی بهجای جنگ، صرف آموزش، بهداشت، فقرا، بازنشستگان و کارگران خواهد شد. در این صورت، فارغ از هویت قومی، اعتقادی یا جهانبینی، ۸۶ میلیون نفر سود خواهند برد.»
نماینده دم پارتی، کسانی را که به گفته او از ادامه جنگ و درگیری منافع سیاسی و اقتصادی به دست میآورند، بازندگان روند صلح دانست و گفت پایان درگیریها منابع مالی و سیاسی این گروهها را محدود خواهد کرد.
چیچک شرایط حاکم بر امرالی را «سیاهچاله سیاست و حقوق» توصیف کرد و گفت بیقانونیای که سالها درباره کُردها و اوجالان اجرا شده، بهتدریج دامنه گستردهتری یافته و اکنون دیگر بخشهای مخالف جامعه را نیز هدف قرار داده است.
او با تأکید بر اینکه دموکراتیکشدن ترکیه از حل مسئله کُردها میگذرد، گفت آزادی و برابری عمومی تنها با تغییر دولت یا جابهجایی احزاب حاکم تحقق نمییابد، بلکه ساختار سیاسی و حقوقی کشور نیز باید دگرگون شود.
چنگیز چیچک در پایان خواستار ایجاد یک گزینه مشترک دموکراتیک شد و گفت جنبش سیاسی کُرد، نیروهای سوسیالیست و جنبشهای اجتماعی باید برای پیوندزدن مبارزه حقوق جمعی کُردها با مبارزه عمومی برای دموکراسی، آزادی و عدالت اجتماعی همکاری کنند.
دیدگاه کاربران