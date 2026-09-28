کردپرس
دومین نشست هیئت پیگیری و ارزیابی روند صلح در ترکیه آغاز شد
خبر ۱۴۰۵/۰۷/۰۶ ۱۲:۰۹ زمان مطالعه: 1 دقیقه (۰)
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دومین نشست هیئت پیگیری و ارزیابی روند صلح در ترکیه آغاز شد

دومین نشست هیئت پیگیری و ارزیابی روند صلح و جامعه دموکراتیک، به ریاست جودت ییلماز، معاون رئیس‌جمهور ترکیه، در مجتمع ریاست‌جمهوری این کشور آغاز شد.

به گزارش کردپرس، «هیئت پیگیری و ارزیابی» که با عنوان «هیئت هماهنگی همبستگی و یکپارچگی ملی» نیز شناخته می‌شود، ساعت ۹:۳۰ امروز، ۲۸ سپتامبر ۲۰۲۶، به ریاست جودت ییلماز تشکیل جلسه داد. انتظار می‌رود ییلماز پس از پایان نشست درباره موضوعات بررسی‌شده و تصمیم‌های احتمالی توضیحاتی ارائه کند.

این هیئت در چارچوب قانون «تقویت همبستگی ملی و یکپارچگی اجتماعی» تشکیل شده است؛ قانونی که در ارتباط با روند صلح و جامعه دموکراتیک در پارلمان ترکیه تصویب و پس از انتشار در روزنامه رسمی اجرایی شد.

هیئت پیگیری و ارزیابی مأموریت دارد روند اجرای این قانون و اقدامات نهادهای دولتی مرتبط را بررسی و هماهنگ کند. در نخستین نشست هیئت که ۲۴ اوت برگزار شد، چهار کمیته فرعی در حوزه‌های قضایی و حقوقی، نظارت و ارزیابی، سازگاری و یکپارچگی اجتماعی و خلع سلاح و هماهنگی راهبردی تشکیل شدند.

انتظار می‌رود در دومین نشست، فعالیت و شیوه کار این چهار کمیته، به‌ویژه اقدامات کمیته خلع سلاح و هماهنگی راهبردی، بررسی شود. جزئیات دستور کار و تصمیم‌های نشست هنوز به‌طور رسمی اعلام نشده است.

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