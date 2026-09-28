کردستان به دنبال توسعه محورهای جدید گردشگری است

سرویس کردستان - مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کردستان با اشاره به ظرفیت های متنوع استان در این حوزه گفت: تدوین تقویم رویدادهای گردشگری هورامان، تعریف محورهای جدید گردشگری و آماده سازی کاخ موزه خسروآباد، از جمله برنامه های این اداره کل برای توسعه و معرفی ظرفیت های گردشگری استان است.

به گزارش کرد پرس، پویا طالب نیا در مراسم گرامیداشت روز جهانی و هفته گردشگری در سنندج اظهار کرد: گردشگری در سال جاری تحت تاثیر جنگ تحمیلی قرار گرفت و بازار فعالیت بسیاری از فعالان بخش خصوصی با مشکلات جدی مواجه شد.

وی افزود: با وجود این شرایط، فعالان بخش خصوصی گردشگری همراهی قابل توجهی داشتند و مراکز اقامتی استان بدون هیچ چشم داشتی ظرفیت خود را در اختیار مسافران استان های درگیر جنگ قرار دادند.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کردستان ادامه داد: سال گذشته هدف گذاری شده بود کردستان به عنوان استانی رویدادمحور در کشور معرفی شود، اما شرایط ناشی از جنگ موجب شد این برنامه به طور کامل محقق نشود.

تدوین تقویم رویدادهای گردشگری هورامان

طالب نیا از تدوین تقویم رویدادهای گردشگری هورامان خبر داد و گفت: این تقویم در هفته گردشگری رونمایی می شود و سایر رویدادهای گردشگری استان نیز در حال احصا است تا ظرفیت های کردستان به شکل مطلوب تری در سطح کشور معرفی شود.

وی با تاکید بر پیوند میان گردشگری، میراث فرهنگی و صنایع دستی افزود: این سه حوزه ارتباط مستقیمی با یکدیگر دارند و فراهم بودن زیرساخت های گردشگری می تواند زمینه رونق فروش محصولات صنایع دستی و تقویت اقتصاد جوامع محلی را فراهم کند.

معرفی ظرفیت های شرق کردستان و کرفتو

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کردستان اظهار کرد: کاخ موزه خسروآباد در حال آماده سازی به عنوان یکی از موزه های فاخر کشور است و محورهای جدید گردشگری نیز در استان تعریف شده است.

طالب نیا با اشاره به ظرفیت های شرق استان گفت: این منطقه از جاذبه های فراوانی برخوردار است که تاکنون کمتر مورد توجه قرار گرفته و باید در قالب محورهای جدید گردشگری معرفی شود.

وی افزود: مجموعه تاریخی کرفتو نیز به عنوان یکی از ظرفیت های شاخص استان برای معرفی و پیگیری ثبت جهانی دنبال می شود.

بیجار؛ ظرفیت تبدیل شدن به شهر حمام های تاریخی

مدیرکل میراث فرهنگی کردستان با اشاره به ظرفیت های تاریخی شهرستان بیجار گفت: در این شهرستان ۵۴ حمام تاریخی وجود دارد و تلاش می کنیم بیجار را به عنوان شهر حمام های تاریخی ایران معرفی کنیم.

وی ادامه داد: تلاش داریم مسیرها و محورهای جدیدی برای گردشگری استان تعریف و معرفی کنیم و بر اساس دستور استاندار کردستان، هر شهرستان باید یک پروژه شاخص گردشگری داشته باشد که نشان دهنده توجه مدیریت استان به توسعه این بخش است.

طالب نیا با اشاره به همکاری بانک های عامل، اتاق بازرگانی و سایر دستگاه ها در حمایت از بخش خصوصی اظهار کرد: تسهیلات نقش مهمی در چرخش چرخه صنعت گردشگری دارد و امیدواریم برنامه ها و سیاست گذاری ها به گونه ای پیش برود که تا پایان سال ۷۰ درصد پروژه های گردشگری استان به سرانجام برسد.

بخش خصوصی خواستار رفع موانع گردشگری شد

نمایندگان بخش خصوصی گردشگری نیز در این مراسم با اشاره به مشکلات یک سال گذشته از جمله پیامدهای جنگ و ناآرامی های منطقه ای، محدودیت و لغو پروازها، کاهش سفرهای خارجی، مشکلات اقتصادی و مالیاتی و فعالیت افراد فاقد مجوز، خواستار حمایت بیشتر مسئولان برای رفع موانع این بخش شدند.

فعالان این حوزه، استفاده از ظرفیت گردشگری داخلی، جذب گردشگران ورودی از اقلیم کردستان عراق، بهره گیری از فرودگاه سنندج، خط ریلی سنندج به تهران و مشهد و ظرفیت فرودگاه سلیمانیه را از جمله فرصت های پیش روی گردشگری کردستان عنوان کردند.

آنان همچنین بر ضرورت بازاریابی حرفه ای، عبور از معرفی صرف جاذبه ها و حرکت به سمت فروش محصول گردشگری و تجربه محوری تاکید کردند و خواستار ایجاد زیرساخت های لازم برای برگزاری رویدادها و جشنواره های چندروزه شدند تا این برنامه ها به توسعه اقتصادی مناطق کمک کند.

در پایان این مراسم، با حضور جمعی از مسئولان استان، از فعالان حوزه گردشگری کردستان تجلیل شد.