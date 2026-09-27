رئیس دستگاه اجرایی هیئت رسانه و ارتباطات عراق اعلام کرد که فعالیت شرکت «استارلینک» در این کشور اکنون دارای مجوز رسمی است و بر اساس مقررات امنیتی و نظارتی تعیین‌شده، دولت عراق کنترل کاملی بر داده‌های مربوط به این سرویس دارد.

به گزارش کردپرس بلیغ ابوکَلل در گفت‌وگو با خبرگزاری رسمی عراق (واع) اظهار کرد که مجوز فعالیت استارلینک صادر شده و شهروندان می‌توانند از طریق وب‌سایت این شرکت برای دریافت خدمات آن ثبت‌نام کنند.

وی افزود که عرضه تجهیزات استارلینک به‌دلیل انجام بررسی‌های امنیتی با تأخیرهایی مواجه شد، اما نخستین مرحله ارائه خدمات آغاز شده و روند تحویل تجهیزات به شهروندانی که درخواست دریافت آن را داده‌اند، ادامه دارد.

ابوگلل گفت مقررات امنیتی پیوست مجوز استارلینک، امکان نظارت و کنترل داده‌های مربوط به این سرویس را برای طرف عراقی فراهم می‌کند و دستگاه‌های مربوطه اطلاعات دقیقی درباره تجهیزات فعال و صاحبان آنها در اختیار دارند.

به گفته وی، هیئت رسانه و ارتباطات عراق همچنین با شرکت استارلینک در ارتباط است تا تجهیزات فعال این شرکت در داخل عراق شناسایی شوند.

رئیس دستگاه اجرایی هیئت رسانه و ارتباطات عراق همچنین ادعاهای مطرح‌شده درباره قرار داشتن داده‌های کاربران عراقی در قطر را نادرست خواند و گفت: «کنترل کامل داده‌ها در اختیار عراق است.» وی تأکید کرد که شرکت استارلینک ملزم به رعایت مقررات و الزامات تعیین‌شده از سوی هیئت رسانه و ارتباطات عراق است.

ابوگلل در ادامه از مذاکره با استارلینک برای ایجاد دروازه دسترسی داخلی خبر داد و گفت این شرکت ابتدا قصد داشت پس از دو سال چنین زیرساختی را در عراق ایجاد کند، اما افزایش تقاضا موجب شده است مذاکرات برای ایجاد این دروازه در داخل عراق زودتر آغاز شود.

وی درباره نظارت بر اینترنت ماهواره‌ای نیز گفت کنترل این نوع خدمات تنها به دروازه‌های دسترسی محدود نمی‌شود، زیرا ارتباط از طریق ماهواره در فضا برقرار می‌شود؛ بنابراین، به گفته او، چارچوب اصلی نظارت بر این خدمات بر مقررات، صدور مجوز، تعهد شرکت به قوانین عراق و اجرای الزامات حاکمیت دولت استوار است.

عراق در ماه ژوئیه ۲۰۲۶ مجوز رسمی فعالیت استارلینک را صادر کرد و هیئت رسانه و ارتباطات این کشور در ۲۹ ژوئیه از آغاز رسمی فعالیت این سرویس خبر داد.