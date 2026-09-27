تورم در بازار ساخت و ساز؛ راهکارهای کاهش هزینه های اضافی در کاشی کاری
نوسانات اقتصادی و صعود نرخ تورم در سالهای اخیر، صنعت ساختوساز و بازار مسکن کشور را با چالشهای پیچیدهای روبرو کرده است. افزایش ناگهانی قیمت مواد اولیه، انرژی و دستمزد نیروی انسانی باعث شده تا سازندگان، انبوه سازان و حتی مالکان خرد در پروژههای بازسازی، به دنبال راهکارهایی عملی برای مدیریت بودجه و کاهش هزینههای سربار باشند.
در میان همه مراحل ساخت و بازسازی، مرحله نازککاری و بهویژه کاشیکاری به دلیل سهم بالایی که در زیبایی، آببندی و کاربری فضاهایی مانند آشپزخانه، سرویسهای بهداشتی، نما و کف دارد، بخش قابلتوجهی از بودجه را به خود اختصاص میدهد. اما آیا در شرایط تورمی فعلی میتوان هزینههای اضافی و پنهان کاشیکاری را بدون افت کیفیت سازه کاهش داد؟ در این مطلب، ضمن بررسی عوامل گران شدن این بخش، راهکارهای هوشمندانه برای مهار هزینهها را بررسی میکنیم، پس با ما همراه باشید.
چرا هزینه های کاشی کاری در موج تورمی اخیر جهش پیدا کرد؟
افزایش هزینه تمامشده کاشیکاری تنها به گران شدن خودِ تایلهای کاشی و سرامیک محدود نمیشود؛ بلکه مجموعهای از عوامل اقتصادی و فنی در این جهش قیمت نقش دارند. بعضی از این عوامل عبارتند از:
- صعود قیمت مصالح پایهای: تولید و حملونقل ماسه، سیمان و سایر مصالح سنتی به دلیل تورم بخش حملونقل و افزایش قیمت انرژی، رشد چشمگیری داشته است.
- افزایش دستمزد استادکاران: تورم عمومی و افزایش هزینههای زندگی باعث شده دستمزد روزمزد یا متراژی کاشیکاران و کارگران افزایش پیدا کند.
- تغییر تکنولوژی تولید کاشیها: امروزه کاشیهای پرسلانی و اسلبهای ابعاد بزرگ جایگزین کاشیهای قدیمی شدهاند. این کاشیها جذب آب نزدیک به صفر دارند و دیگر نمیتوان آنها را با ملات سنتی سیمان نصب کرد؛ زیرا پس از مدتی جدا شده و میافتند.
- هزینههای ناشناخته دوبارهکاری: خطاهای اجرایی، پرت بالای کاشی، و افتادن کاشیها در اثر عدم چسبندگی مناسب، هزینههای پنهانی هستند که گاهی بودجه اولیه پروژه را تا ۳۰ درصد افزایش میدهند.
شناسایی هزینه های اضافی و پنهان در کاشی کاری سنتی
در محاسبات اولیه، بسیار از افراد تصور میکنند استفاده از روشهای قدیمی مانند ملات ماسه و سیمان ارزانتر از روشهای جدید است. اما تحلیل دقیق اقتصادی خلاف این فرض را به اثبات میرساند.
تکیه بر روشهای سنتی کاشیکاری با ملات سیمان و ماسه، هزینههای پنهان و سنگینی را به پروژهها تحمیل میکند. در وهله اول، تهیه و انتقال مصالح حجیم نیازمند پرداخت کرایههای سنگین حملونقل، تخصیص فضای وسیعی از کارگاه جهت انبارداری و تحمل کثیفکاریهای فراوان اجرایی است. از سوی دیگر، اجرای ملات سنتی به ضخامتی بین ۳ تا ۵ سانتیمتر نیاز دارد که این حجم بالا نهتنها مصرف مواد را چند برابر میکند، بلکه با افزودن بار مرده شدید به سازه، ایمنی آن را نیز تحت تأثیر قرار میدهد. در نهایت، سرعت پایین و زمانبر بودن نصب کاشی با ملات، طول دوره پروژه را افزایش داده و مستقیماً باعث بالا رفتن هزینههای پرداختی به تیم اجرایی و دستمزد کارگران میشود.
راهکارهای عملی برای مهار و کاهش هزینه ها در کاشیکاری
برای مقابله با تورم موجود و جلوگیری از اتلاف منابع مالی در پروژههای عمرانی و بازسازی، رعایت بعضی راهکارها از سوی کارشناسان توصیه میشود. در ادامه بعضی از این راهکارها را مورد بررسی قرار میدهیم.
جایگزینی ملات سنتی با چسب های تخصصی
امروزه چسبهای ساختمانی بر پایه پلیمر و سیمان، انقلابی در کاهش هزینههای اجرایی ایجاد کردهاند. این چسبها با ضخامت بسیار کم اجرا میشوند و وزن بار مرده ساختمان را به شدت کاهش میدهند. علاوه بر این، سرعت اجرای کار با چسب تا ۳ برابر روشهای سنتی است که مستقیماً باعث کاهش هزینههای دستمزد میشود.
انتخاب هوشمندانه چسب مناسب بر اساس محل نصب
یکی از مهمترین عوامل کاهش هزینه، عدم دوبارهکاری است. برای این که کاشیها دچار لقشدگی یا افتادگی نشوند، باید چسب مناسب با محیط انتخاب شود.
برای این فضاهایی که در معرض رطوبت، تغییرات دمایی و فشار هستند، استفاده از چسبهای پودری پایه سیمانی که با آب مخلوط میشوند بهترین گزینه است. آگاهی از قیمت چسب کاشی پودری و مقایسه آن با هزینههای ملاتریزی سنتی نشان میدهد که این محصول به دلیل دوام بالا و عدم نیاز به بازسازی مجدد، کاملا اقتصادی است.
برای نصب کاشی روی دیوارهای گچی، بتنی یا نصب کاشی جدید روی کاشیهای قدیمی بدون نیاز به تخریب، چسبهای آماده خمیری بهترین بازدهی را دارند. بررسی قیمت چسب کاشی خمیری به سازندگان کمک میکند تا در پروژههای بازسازی، بدون تحمل هزینه تخریب، کنده کاری و تخلیه نخاله، کار را با سرعت بالا به پایان برسانند.
زیرسازی دقیق پیش از اجرا
اگر سطوح زیرکار بر روی دیوار یا کف، پیش از کاشیکاری شاقول و تراز شوند، میزان مصرف چسب به حداقل ممکن میرسد. نصب کاشی روی سطوح ناهموار باعث مصرف بیرویه چسب یا ملات شده و هزینهها را بالا میبرد.
استفاده از همتراز کننده های کاشی یا همان اسپیسر
استفاده از ابزارهای کوچک و ارزانقیمتی مانند همترازکننده مانند گیره و گوه باعث میشود ناخنک و ناهمواری بین کاشیها به صفر برسد. این کار از شکستن لببهلب کاشیهای گرانقیمت در اثر فشار جلوگیری کرده و پرت مصالح را به حداقل میرساند.
نقش تکنولوژیی های جدید ساختمانی در مهار تورم نازک کاری
ورود نسل جدید مصالح شیمیایی و چسبهای پلیمری، معادلات اقتصادی را در مرحله نازککاری ساختمان به شکل چشمگیری تغییر داده است. اگرچه در نگاه اول ممکن است قیمت خرید ابتدایی این محصولات مدرن نسبت به مصالح سنتی بالا به نظر برسد، اما حذف هزینههای سنگین جابهجایی ماسه و سیمان، کاهش چشمگیر وزن مرده سازه و افزایش سه برابری سرعت اجرای پروژهها، مجموع هزینههای تمامشده را بهشدت کاهش میدهد.
تحلیلگران بازار مسکن معتقدند جایگزینی روشهای قدیمی با متریالهای استاندارد و نوآورانه، موثرترین راهکار کارفرمایان و سازندگان برای مقابله با موج گرانیها و جلوگیری از دوبارهکاریهای پرهزینه در طول بهرهبرداری از ساختمان است.
کلام آخر
تورم در بازار ساختوساز واقعیتی انکارناپذیر است، اما با مدیریت هوشمندانه و تغییر روشهای سنتی به تکنولوژیهای روز میتوان آثار آن را تا حدی به کنترل درآورد. استفاده از چسبهای تخصصی پودری و خمیری، اجرای زیرسازی صحیح، جلوگیری از پرت مصالح و واگذاری کار به متخصصان، چهار اصل کلیدی هستند که هزینههای اضافی کاشیکاری را حذف کرده و کیفیتی پایدار و مطمئن را برای ساختمان شما به ارمغان میآورند.
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