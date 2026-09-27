سرویس سوریه - یک منبع دیپلماتیک سوری اعلام کرد دمشق امیدوار است پس از انتخابات رژیم صهیونیستی، دولتی با رویکرد کمتر تنش‌زا روی کار بیاید و زمینه برای آغاز توافق‌های امنیتی میان دو طرف فراهم شود.

به گزارش کردپرس، یک منبع دیپلماتیک سوری در گفت‌وگو با خبرگزاری فرانسه (AFP) اعلام کرد دمشق امیدوار است پس از انتخابات آتی اسرائیل، دولتی روی کار بیاید که رویکرد کمتری نسبت به تشدید تنش‌ها داشته باشد و آمادگی بیشتری برای پذیرش میانجیگری آمریکا و حرکت به سمت توافق‌های امنیتی با سوریه داشته باشد.

این منبع گفت روی کار آمدن یک دولت میانه‌رو یا راست‌گرا که محوریت آن بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، نباشد، می‌تواند به کاهش تمایل به تشدید تنش‌ها منجر شود.

به گفته این منبع دیپلماتیک، دولت جدید اسرائیل ممکن است به سمت مذاکرات و تلاش برای دستیابی به توافق‌های امنیتی مرحله‌ای با سوریه حرکت کند.

گفتنی است که رژیم صهیونیستی قرار است در ۲۷ اکتبر انتخابات کنست را برگزار کند. این انتخابات نخستین انتخابات پارلمانی اسرائیل پس از حمله ۷ اکتبر و جنگ‌های متعاقب آن در غزه، لبنان، ایران و سوریه خواهد بود.