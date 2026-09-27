۱۴۰۰ معلم عفرینی در انتظار تصمیم رسمی برای آغاز به کار
به گزارش کردپرس، «هوگر ایبیش» معلم اهل عفرین، اعلام کرد حدود هزار و ۴۰۰ معلم اهل عفرین و حلب که به مناطق خود بازگشتهاند و همچنین فارغالتحصیلان مؤسسه آموزشی ویان آمارا، در انتظار تصمیم رسمی وزارت آموزش سوریه برای آغاز فعالیت خود هستند. به گفته وی، تاکنون تنها ۱۵۳ معلم در روند ادغام قرار گرفتهاند، اما این افراد نیز در مدارس مشغول به کار نشده و تنها حقوق خود را دریافت میکنند.
به نوشته شبکه روداو، روز ۲۶ سپتامبر، نشستی با حضور الهام احمد، مسئول مدیریت خودگردان، عارف سیدو، مدیر آموزش عفرین و شماری از معلمان در شهر عفرین برگزار شد. در این نشست وضعیت معلمانی که به عفرین بازگشتهاند و همچنین فارغالتحصیلان مؤسسه ویان آمارا مورد بررسی قرار گرفت.
هوگر ایبیش، یکی از شرکتکنندگان در این نشست و از فارغالتحصیلان مؤسسه ویان آمارا، در گفتوگو با روداو درباره مشکلات معلمان و فارغالتحصیلان این مؤسسه توضیح داد.
ایبیش با اشاره به وضعیت حدود هزار و ۴۰۰ معلم گفت که معلمان بازگشته اهل عفرین و حلب و فارغالتحصیلان مؤسسه ویان آمارا در انتظار تصمیم رسمی وزارت آموزش سوریه هستند.
وی افزود که تاکنون تنها ۱۵۳ معلم در روند ادغام قرار گرفتهاند، اما این معلمان نیز به مدارس اعزام نشدهاند و صرفاً حقوق خود را دریافت میکنند.
این معلم عفرینی تأکید کرد که مشکل اصلی در دمشق قرار دارد و مدیریت آموزش عفرین تنها تصمیمهایی را اجرا میکند که از دمشق ابلاغ میشود.
یکی دیگر از مشکلات مطرحشده، به رسمیت شناخته نشدن مدارک فارغالتحصیلان مراکز آموزشی و دانشگاههای مدیریت خودگردان مربوط میشود.
ایبیش گفت مؤسسه ویان آمارا که در سال ۲۰۱۳ به عنوان نخستین مؤسسه آموزشی مدیریت خودگردان تأسیس شد، در نظام آموزشی جدید سوریه به رسمیت شناخته نشده است.
به گفته وی، این مسئله باعث شده است فارغالتحصیلان این مؤسسه و همچنین دانشگاههایی مانند دانشگاه روژآوا و دانشگاه کوبانی نتوانند به صورت رسمی برای فعالیت در حرفه معلمی ثبتنام کنند.
ایبیش همچنین درباره پیامدهای این وضعیت بر دانشآموزان گفت دانشآموزانی که سالها به زبان کُردی تحصیل کردهاند، اکنون در عفرین به زبان عربی آموزش میبینند و این تغییر برای آنها مشکلات زیادی ایجاد کرده است.
وی افزود که مدارک تحصیلی این دانشآموزان نیز به رسمیت شناخته نمیشود و آنها نمیتوانند تحصیل خود را در دانشگاههای سوریه ادامه دهند.
در رابطه با آموزش زبان کُردی نیز ایبیش گفت اگرچه تصمیمی برای اختصاص سه ساعت در هفته به آموزش زبان کُردی وجود دارد، این تصمیم به طور کامل اجرا نمیشود و معلمان متخصص برای تدریس این درس به کار گرفته نشدهاند.
دیدگاه کاربران