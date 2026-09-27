خبر نویسنده: 3243 ۱۴۰۵/۰۷/۰۵ ۱۹:۵۰ زمان مطالعه: 1 دقیقه ★ — (۰)
مرگ تلخ 11 مسافر در حادثه واژگونی اتوبوس کرمانشاه _ تهران
سرویس کرمانشاه _ 11 مسافر در حادثه واژگونی اتوبوس کرمانشاه _ تهران در آزادراه همدان ـ ساوه جان باختند.
به گزارش کردپرس؛ معاون عملیات سازمان امدادونجات جمعیت هلالاحمر از واژگونی اتوبوس کرمانشاه ـ تهران در آزادراه همدان ـ ساوه خبر داد که منجر به جانباختن ۱۱ نفر و مصدومیت ۲۴ نفر شد.
کبادی معاون عملیات سازمان امدادونجات در تشریح این حادثه افزود: در پی واژگونی یک دستگاه اتوبوس در کیلومتر ۳۰ آزادراه همدان ـ ساوه با ۳۵ نفر سرنشین، که ۲۴ نفر مصدوم و ۱۱ نفر در صحنه جانباختهاند.
این حادثه ساعت ۴:۴۸ بامداد امروز، چهارم مهرماه ۱۴۰۵، بعد از عوارضی فیلمجرد رخ داد که عملیات رهاسازی، ۳ نفر از جانباختگان توسط نیروهای هلالاحمر انجام و ۴ نفر نیز نجات فنی داده شدند.
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