۹ مدرسه و ۴ مرکز برای اسکان آوارگان شهبا اختصاص یافت

سرویس سوریه - پس از برگزاری نشست‌ها و رایزنی‌ها، مدیریت آموزش و پرورش و شورای مدنی شهبا بر سر اختصاص ۹ مدرسه و ۴ مرکز برای اسکان آوارگان شهبا به توافق رسیدند و روند تخلیه مدارس و انتقال خانواده‌ها به مکان‌های تعیین‌شده آغاز شده است.

به گزارش کردپرس، یک هزار و ۳۵۰ خانواده از اهالی شهبا که طی سال‌های ۲۰۱۳، ۲۰۱۸ و ۲۰۲۴ از این منطقه آواره شده‌اند، در حال حاضر در مناطق جزیره و کوبانی سکونت دارند و خواستار بازگشت به مناطق خود هستند. با این حال، حضور نیروهای مسلح وابسته به دولت ترکیه در شهبا و نگرانی از وضعیت امنیتی، مانع بازگشت این خانواده‌ها شده است.

آوارگان شهبا اعلام کرده‌اند که برای بازگشت به مناطق خود به تضمین‌های امنیتی نیاز دارند، زیرا به گفته آنان، نیروهای وابسته به دولت ترکیه در شهبا به شکل خودسرانه با کُردها برخورد می‌کنند و مردم خواهان تأمین امنیت پیش از بازگشت هستند.

از مجموع یک هزار و ۳۵۰ خانواده آواره، ۷۰۰ خانواده در قامشلو، ۳۰۰ خانواده در حسکه و ۳۵۰ خانواده دیگر در شهرهای عامودا، دیرک و کوبانی سکونت دارند.

از میان ۷۰۰ خانواده ساکن قامشلو نیز ۲۱۰ خانواده در ۱۷ مدرسه اسکان داده شده بودند. با نزدیک شدن به آغاز سال تحصیلی ۲۰۲۶-۲۰۲۷، مدیریت آموزش و پرورش در ۱۶ آگوست ۲۰۲۶ از آوارگان خواست مدارس را تخلیه کنند.

آوارگان با این تصمیم مخالفت کرده و اعلام کردند که محل دیگری برای سکونت ندارند و باید مکان مناسبی برای اسکان آنها تعیین شود.

پس از برگزاری نشست‌ها و مذاکرات، مدیریت آموزش و پرورش و شورای مدنی شهبا بر سر تعیین مکان‌های جدید برای اسکان آوارگان به توافق رسیدند. در همین چارچوب، از مجموع ۱۷ مدرسه، ۸ مدرسه تخلیه شده و ۹ مدرسه و ۴ مرکز دیگر برای اسکان آوارگان شهبا اختصاص یافته است.

برای اسکان ۲۱۰ خانواده، مدارس لحدو مسعود، معن بن زاید، الحریه، ابراهیم هنانو، فرحان علی، کامل هندی، شروان، محمد سلیم خلف و خزا و همچنین چهار مرکز شامل اداره قدیمی مدارس، فندق السحاری، بیمارستان قدیمی وطنی و مجتمع سکنه هلالیه تعیین شده‌اند.

در حال حاضر روند تخلیه مدارس و انتقال آوارگان به مکان‌های تعیین‌شده ادامه دارد.

شورای مدنی شهبا همچنین اعلام کرده است که در حال حاضر هیچ‌گونه کمک‌رسانی از سوی سازمان‌ها و نهادها به آوارگان انجام نمی‌شود. این خانواده‌ها خواهان فراهم شدن شرایط لازم برای بازگشت امن به مناطق خود هستند.