گلخانه مدرن و یک واحد فرآوری میوه در ارومیه افتتاح شد

به گزارش کردپرس، یک واحد گلخانه‌ای مدرن هیدروپونیک سبزی و صیفی با حضور رضا رحمانی استاندار آذربایجان‌غربی و جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی، در روستای شمس‌حاجیان ارومیه و در قالب رویداد «اینوا» به بهره‌برداری رسید که در راستای تغییر الگوی کشت، مدیریت منابع آبی و توسعه کشاورزی مدرن اجرا شده است.

این واحد تولیدی در زمینی به مساحت ۸ هزار مترمربع و با سرمایه‌گذاری ۵۲۰ میلیارد ریالی احداث شده که ۴۴۸ میلیارد ریال آن آورده بخش خصوصی و ۷۲ میلیارد ریال تسهیلات بانکی بوده و عملیات اجرایی این طرح از شهریور ۱۴۰۴ آغاز و طی ۶ ماه تکمیل شده و زمینه اشتغال مستقیم و غیرمستقیم ۲۴ نفر را فراهم کرده است.



در این گلخانه محصولات خیار، گوجه‌فرنگی، صیفی‌جات و سبزی تولید می‌شود و افزایش تولید در واحد سطح، کاهش مصرف آب و کنترل بهتر آفات از مهم‌ترین مزایای آن به شمار می‌رود.



تأکید استاندار آذربایجان‌غربی بر توسعه کشاورزی کم‌آب‌بر و صادرات‌محور



استاندار آذربایجان‌غربی در حاشیه آیین بهره‌برداری از گلخانه مدرن هیدروپونیک در ارومیه بر ضرورت اصلاح الگوی کشاورزی و حرکت به سمت تولیدات کم‌آب‌بر تأکید کرده و گفت: کاهش مصرف آب در بخش کشاورزی، یکی از الزامات امیدواری به احیای دریاچه ارومیه است.



رضا رحمانی با اشاره به کاهش مصرف آب در این واحد تولیدی تا یک‌دهم، افزود: اصلاح الگوی کشت و توسعه تولیدات کم‌آب‌بر می‌تواند ضمن کاهش فشار بر منابع آبی، زمینه افزایش بهره‌وری و درآمد در بخش کشاورزی را فراهم کند.



او همچنین با تأکید بر ضرورت توجه جدی به بازاریابی، برندسازی و تکمیل زنجیره تولید تا صادرات، خاطرنشان کرد: محصولات باکیفیت استان ظرفیت حضور در بازارهای خارجی را دارند و اقدامات لازم برای تخصصی شدن تولید، بسته‌بندی و فراهم‌سازی بستر صادرات در حال انجام است.



استاندار آذربایجان‌غربی به توسعه واحدهای گلخانه‌ای در استان نیز اشاره کرده و افزود: سطح گلخانه‌ها که تا سال گذشته حدود ۱۰ هکتار بود، اکنون با احداث واحدهایی در مقیاس ۲۰ تا ۵۰ هکتار در حال افزایش بوده و توسعه این بخش باید متوازن و متناسب با ظرفیت‌های هر منطقه دنبال شود.



رحمانی همچنین تکمیل حلقه‌های مفقوده زنجیره تولید را نیازمند یک جهاد جدی دانسته و با تأکید بر نقش بخش پژوهشی و مشارکت بخش خصوصی، اضافه کرد: ایجاد شرکت‌های واسط تخصصی در حوزه‌های برندسازی، بسته‌بندی، صادرات و تجارت برای حضور موفق محصولات استان در بازارهای داخلی و خارجی ضروری است.



او در پایان بر نقش رسانه‌ها و صداوسیما در فرهنگ‌سازی برای اصلاح الگوی کشاورزی و مصرف آب تأکید کرده و افزود: باید فرهنگ کاهش مصرف آب، تولید پایدار و حرکت به سمت کشاورزی متناسب با مزیت‌های منطقه در جامعه نهادینه شود.



افتتاح فاز نخست واحد تولید پوره میوه و رب گوجه‌فرنگی در ارومیه



روز گذشته همچنین فاز نخست واحد تولید پوره انواع میوه و رب گوجه‌فرنگی شرکت «اروم آیسو» با حضور استاندار در ارومیه به بهره‌برداری رسید.



این واحد با سرمایه‌گذاری ۴۵۰۰ میلیارد ریالی بخش خصوصی در زمینی به مساحت ۲۲ هزار مترمربع و زیربنای ۵ هزار مترمربع احداث شده و ظرفیت تولید سالانه ۵ هزار تن پوره سیب و رب گوجه‌فرنگی را دارد و بهره‌برداری از این طرح برای ۸۰ نفر به‌صورت مستقیم و مجموعاً ۲۰۰ نفر به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم اشتغال ایجاد می‌کند.



با راه‌اندازی این مجتمع، زمینه فرآوری و ایجاد ارزش افزوده برای محصولات باغی و کشاورزی استان فراهم شده و گامی عملی در تکمیل زنجیره تولید و توسعه صنایع تبدیلی آذربایجان‌غربی برداشته شده است.





