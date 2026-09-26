2774 گزارش تخلف در کردستان دریافت شد/صمت در صدر گزارش های مردمی

سرویس کردستان - مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کردستان از دریافت ۲ هزار و ۷۷۴ گزارش در شش ماهه نخست سال ۱۴۰۵ خبر داد و گفت: این گزارش ها از سه مرجع شامل واحدهای نظارت و بازرسی جهاد کشاورزی، اداره کل صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف استان دریافت شده است.

حسین رحیمیان در گفت وگو با خبرنگار کرد پرس، اظهار کرد: بیشترین تعداد گزارش های دریافتی مربوط به واحدهای نظارت و بازرسی اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان با یک هزار و ۸۳۷ گزارش بوده و پس از آن اتاق اصناف با ۷۶۴ گزارش و جهاد کشاورزی با ۱۷۳ گزارش قرار دارند.

کرد پرس: در شش ماهه نخست سال ۱۴۰۵ چه تعداد گزارش در حوزه تخلفات به تعزیرات حکومتی استان کردستان ارسال شده است؟

رحیمیان: در شش ماهه نخست سال ۱۴۰۵، در مجموع ۲ هزار و ۷۷۴ گزارش از سه مرجع جهاد کشاورزی، اداره کل صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف استان کردستان دریافت شده است.

این گزارش ها پس از طی فرآیندهای قانونی و بررسی های لازم، در چارچوب صلاحیت های سازمان تعزیرات حکومتی مورد رسیدگی قرار می گیرند.

کرد پرس: سهم هر یک از این سه مرجع در گزارش های دریافتی چگونه بوده است؟

رحیمیان: بر اساس آمار موجود، بیشترین تعداد گزارش ها از واحدهای نظارت و بازرسی اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان کردستان دریافت شده که مجموع آن یک هزار و ۸۳۷ گزارش بوده است.

پس از آن، اتاق اصناف با ۷۶۴ گزارش قرار دارد و واحد نظارت و بازرسی اداره کل جهاد کشاورزی استان کردستان نیز ۱۷۳ گزارش را به تعزیرات حکومتی ارسال کرده است.

در مجموع، این سه مرجع در نیمه نخست سال جاری ۲ هزار و ۷۷۴ گزارش را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی استان ارسال کرده اند.

کرد پرس: در میان شهرستان های استان، بیشترین گزارش های ارسالی از کدام شهرستان ها بوده است؟

رحیمیان: در بخش گزارش های ارسالی از سوی واحدهای نظارت و بازرسی اداره کل صمت، سنندج با ۹۳۲ گزارش بیشترین تعداد را داشته است. پس از آن سقز با ۲۹۰ گزارش، بانه با ۱۷۰ گزارش و قروه با ۱۲۰ گزارش قرار دارند.

در بخش گزارش های اتاق اصناف نیز سنندج با ۱۸۲ گزارش، بانه با ۱۴۰ گزارش، کامیاران با ۱۰۶ گزارش و قروه با ۹۶ گزارش بیشترین تعداد گزارش های ارسالی را به خود اختصاص داده اند.

در حوزه جهاد کشاورزی نیز مجموع گزارش های شهرستان های مختلف استان ۱۷۳ مورد بوده که از این تعداد، سنندج با ۹۷ گزارش بیشترین سهم را داشته است.

کرد پرس: آیا می توان گفت افزایش تعداد گزارش ها به معنای افزایش تخلفات در بازار است؟

رحیمیان: صرف افزایش یا کاهش تعداد گزارش های دریافتی را نمی توان به تنهایی معادل افزایش یا کاهش تخلفات دانست. تعداد گزارش ها به عوامل مختلفی از جمله میزان و گستره بازرسی ها، نحوه نظارت دستگاه های متولی، میزان مشارکت مردم و فعال بودن سامانه های گزارش دهی نیز بستگی دارد.

بنابراین این آمار بیش از هر چیز نشان دهنده حجم گزارش های ارسالی برای بررسی و رسیدگی است و برای تحلیل دقیق وضعیت تخلفات، باید نوع تخلفات، تعداد پرونده های تشکیل شده، نتایج رسیدگی ها و سایر شاخص های نظارتی نیز در کنار آن مورد بررسی قرار گیرد.

کرد پرس: نقش دستگاه های نظارتی و اتاق اصناف را در فرآیند کنترل بازار چگونه ارزیابی می کنید؟

رحیمیان: همکاری دستگاه های نظارتی با تعزیرات حکومتی در کنترل و تنظیم بازار اهمیت زیادی دارد. دستگاه های متولی با انجام بازرسی و شناسایی موارد تخلف، گزارش های لازم را برای رسیدگی قانونی ارسال می کنند و تعزیرات حکومتی نیز در چارچوب قانون، وظیفه رسیدگی به پرونده های ارجاعی و صدور رأی را بر عهده دارد.

هرچه این فرآیند با دقت، سرعت و هماهنگی بیشتری انجام شود، قطعاً رسیدگی به تخلفات نیز با سرعت بیشتری انجام خواهد شد.

کرد پرس: بیشترین سهم گزارش های دریافتی مربوط به صمت بوده است. دلیل این میزان گزارش چیست؟

رحیمیان: اداره کل صنعت، معدن و تجارت از جمله دستگاه های اصلی در حوزه نظارت بر بازار و فعالیت های اقتصادی است و به همین دلیل حجم بازرسی ها و گزارش های ارسالی این دستگاه نیز قابل توجه است.

در شش ماهه نخست سال ۱۴۰۵، یک هزار و ۸۳۷ گزارش از سوی واحدهای نظارت و بازرسی صمت استان دریافت کرده ایم که بیشترین سهم در میان سه مرجع ارسال کننده گزارش را دارد.

البته همان طور که اشاره کردم، این آمار به تنهایی نمی تواند مبنای قضاوت درباره میزان تخلف در یک حوزه باشد و باید در کنار سایر شاخص های نظارتی و رسیدگی مورد تحلیل قرار گیرد.

کرد پرس: چه پیامی برای مردم و شهروندان استان در زمینه گزارش تخلفات دارید؟

رحیمیان: مردم یکی از مهم ترین ارکان نظارت بر بازار هستند و گزارش های مردمی می تواند در شناسایی تخلفات و هدایت بازرسی ها مؤثر باشد.

از شهروندان درخواست می کنیم در صورت مشاهده تخلف، موضوع را از مسیرهای قانونی به دستگاه های مسئول اعلام کنند تا پس از بررسی، در صورت احراز تخلف، اقدامات قانونی انجام شود.

همچنین لازم است گزارش ها تا حد امکان دقیق و مستند باشند تا فرآیند بررسی و رسیدگی با سرعت و دقت بیشتری انجام شود.

کرد پرس: در مجموع، عملکرد شش ماهه نخست سال را در حوزه دریافت و رسیدگی به گزارش های نظارتی چگونه می بینید؟

رحیمیان: آمار ۲ هزار و ۷۷۴ گزارش دریافتی نشان دهنده حجم قابل توجه همکاری دستگاه های نظارتی و اصناف با تعزیرات حکومتی استان است.

برای ما مهم است که این گزارش ها به شکل دقیق و قانونی بررسی شوند و در مواردی که تخلف احراز می شود، رسیدگی بدون اغماض و در چارچوب مقررات انجام شود.

رویکرد تعزیرات حکومتی، حمایت از حقوق مصرف کنندگان، صیانت از سلامت بازار و اجرای دقیق قانون است و در این مسیر، همکاری دستگاه های نظارتی و مشارکت مردم نقش تعیین کننده ای دارد.