۳۱۲ واحد گردشگری در کردستان فعال است

سرویس کردستان - مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کردستان گفت: ۳۱۲ واحد و تأسیسات گردشگری در استان فعال است و طی یک سال گذشته ۳۲۸ هزار و ۹۸۷ نفر در مراکز اقامتی کردستان اسکان یافته اند.

به گزارش کرد پرس، پویا طالب نیا در گفت و گو با خبرنگاران، گفت: تأسیسات گردشگری استان شامل ۳۱ هتل، هشت هتل آپارتمان، ۱۷ مهمانپذیر، ۱۳ مجتمع گردشگری، اقامتی و پذیرایی، ۶۰ اقامتگاه بوم گردی، سه سفره خانه سنتی، ۸۴ رستوران بین راهی، یک مرکز گردشگری سلامت، ۸۹ دفتر خدمات مسافرتی و گردشگری، چهار اقامتگاه سنتی و ۲ واحد گردشگری الکترونیکی و مجازی است.

وی افزود: در یک سال گذشته مجوز ایجاد ۱۱ طرح جدید گردشگری صادر و ۱۴ طرح نیز به بهره برداری رسیده که شامل اقامتگاه های بوم گردی، واحدهای پذیرایی، مراکز تفریحی و سرگرمی، خانه مسافر و هتل آپارتمان بوده است.

ثبت نزدیک به ۳۲۹ هزار اقامت در مراکز گردشگری

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کردستان اظهار کرد: بر اساس آمار ثبت شده، ۳۲۸ هزار و ۹۸۷ نفر طی یک سال گذشته در مراکز اقامتی استان اسکان داشته اند.

طالب نیا با اشاره به اقدامات نظارتی در حوزه گردشگری، ادامه داد: در این مدت ۷۹۷ مورد بازدید نظارتی از واحدهای گردشگری انجام شد و ۵۰ تور غیرمجاز نیز شناسایی شد که ۲۸ مورد به اداره نظارت بر اماکن عمومی و ۲ مورد به دادگستری معرفی شدند.

وی یادآور شد: در حوزه آموزش و توانمندسازی فعالان گردشگری نیز دوره هایی در زمینه مهمان نوازی، کسب وکار گردشگری، توانمندسازی اقامتگاه های بوم گردی، سرمایه گذاری، راهنمایان محلی و ضوابط گردشگری برگزار شد و برای ۲۰ راهنمای گردشگری کارت جدید صادر و ۴۰ کارت نیز تمدید شد.

رویدادهای بومی در مسیر توسعه گردشگری

مدیرکل میراث فرهنگی کردستان با اشاره به نقش رویدادهای بومی در معرفی ظرفیت های استان، بیان کرد: جشنواره انگور حسن آباد یاسوکند بیجار، جشنواره هه لپه رکی بانه و جشنواره گلاب بانه در فهرست رویدادهای گردشگری کشور قرار گرفته اند و از برگزاری جشنواره سفره کردی شب چله، جشنواره انار هورامان و آیین عروسی پیرشالیار نیز حمایت شده است.

طالب نیا گفت: جشن مهرگان غار تاریخی ـ طبیعی کرفتو نیز با حضور حدود یک هزار گردشگر برگزار شد و این رویدادها در کنار معرفی ظرفیت های طبیعی و تاریخی، زمینه مشارکت جوامع محلی و رونق اقتصادی مناطق میزبان را فراهم می کنند.

وی از استفاده از فناوری های نوین و ظرفیت هوش مصنوعی برای معرفی جاذبه ها، برنامه ریزی سفر، تبلیغات و ارتقای تجربه گردشگران خبر داد و افزود: توسعه گردشگری در شرایط کنونی نیازمند تولید محتوای دیجیتال و حرکت به سمت خدمات هوشمند است.