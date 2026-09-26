۲۵۰ هزار نمونه در بانک خصوصی خون بند ناف رویان ذخیره شده است

سرویس کردستان - مدیرعامل شرکت فناوری بنیاخته های رویان با تشریح ظرفیت های پژوهشگاه رویان در حوزه درمان ناباروری و سلول های بنیادی، گفت: ذخیره سازی خون بند ناف را می توان اقدامی پیشگیرانه و نوعی سرمایه گذاری برای سلامت آینده خانواده ها دانست.

به گزارش کرد پرس، مرتضی ضرابی در کارگروه جوانی جمعیت استان کردستان که در سالن جلسات جهاد دانشگاهی استان برگزار شد، گفت: پژوهشگاه رویان طی بیش از سه دهه فعالیت، به مجموعه ای شناخته شده در حوزه درمان ناباروری و تحقیقات سلول های بنیادی تبدیل شده و خدمات آن در این ۲ حوزه، نقش مهمی در کمک به خانواده های دارای مشکلات ناباروری و توسعه دانش های نوین پزشکی دارد.

وی افزود: سالانه بیش از ۳۰ هزار نفر برای دریافت خدمات درمان ناباروری به پژوهشگاه رویان مراجعه می کنند و تاکنون بیش از ۵۰ هزار کودک با استفاده از خدمات این مجموعه متولد شده اند.

مدیرعامل شرکت فناوری بنیاخته های رویان ادامه داد: سالانه بیش از ۵۰۰ بیمار از کشورهای مختلف، از جمله کشورهای همسایه و برخی کشورهای اروپایی، برای دریافت خدمات درمان ناباروری به رویان مراجعه می کنند و این مجموعه یکی از مراکز ارجاعی کشور در این حوزه است.

توسعه تحقیقات سلول های بنیادی در ایران

ضرابی با اشاره به پیشینه تحقیقات سلول های بنیادی در کشور، گفت: نقطه عطف تحقیقات سلول های بنیادی در ایران با حمایت رهبر معظم انقلاب شکل گرفت و مرحوم دکتر کاظمی آشتیانی، بنیانگذار پژوهشگاه رویان، در اوایل دهه ۸۰ با طرح موضوع سلول های بنیادی و ضرورت ورود کشور به این حوزه، زمینه توسعه این دانش را فراهم کرد.

وی با بیان اینکه سلول های بنیادی قابلیت تکثیر و تمایز به سلول های تخصصی بدن را دارند، افزود: این سلول ها از منابع مختلفی از جمله مغز استخوان، خون محیطی، خون بند ناف، بافت بند ناف، بافت چربی و پالپ دندان شیری قابل استخراج هستند.

عضو هیأت علمی پژوهشگاه رویان، بیان کرد: سلول های بنیادی خون ساز عمدتاً در درمان بیماری هایی مانند انواع سرطان های خون، تالاسمی، کم خونی های مادرزادی و نقص سیستم ایمنی کاربرد دارند و سلول های بنیادی مزانشیمی نیز در برخی بیماری های غیرخونی از جمله فلج مغزی و آرتروز مورد استفاده قرار گرفته اند و برای برخی بیماری ها نیز کارآزمایی های بالینی در حال انجام است.

ذخیره بیش از ۲۵۰ هزار نمونه در بانک خصوصی خون بند ناف رویان

ضرابی با اشاره به فعالیت بانک خون بند ناف رویان، ادامه داد: خون بند ناف که در گذشته پس از تولد نوزاد به عنوان ماده ای دورریختنی تلقی می شد، یکی از منابع ارزشمند سلول های بنیادی است و نمونه های جمع آوری شده پس از فرآوری در مخازن حاوی نیتروژن مایع و در دمای منفی ۱۹۶ درجه سانتی گراد نگهداری می شوند.

وی افزود: بانک خون بند ناف رویان در ۲ بخش عمومی و خصوصی فعالیت می کند؛ در بانک خصوصی، خانواده ها می توانند نمونه خون بند ناف نوزاد خود را برای استفاده احتمالی در آینده ذخیره کنند و در بانک عمومی، نمونه های اهدایی در اختیار بیماران نیازمند قرار می گیرد.

مدیرعامل شرکت فناوری بنیاخته های رویان، گفت: بیش از ۲۵۰ هزار نمونه در بانک خصوصی و حدود پنج هزار نمونه در بانک عمومی خون بند ناف رویان ذخیره شده است و این مجموعه از نظر حجم ذخیره سازی و دامنه فعالیت، یکی از مراکز مهم منطقه و جهان در این حوزه محسوب می شود.

وی همچنین از فعالیت دفتر نمایندگی بانک خون بند ناف رویان در استان کردستان با همکاری جهاد دانشگاهی خبر داد و اظهار کرد: خدمات جمع آوری نمونه های خون بند ناف در این استان با محوریت جهاد دانشگاهی به خانواده ها ارائه می شود.

ظرفیت ضمائم زایمانی در پزشکی

ضرابی با اشاره به کاربردهای درمانی نمونه های ذخیره شده، گفت: تاکنون از نمونه های خون بند ناف در درمان بیماری هایی مانند تالاسمی، انواع سرطان های خون، کم خونی های مادرزادی و نقص سیستم ایمنی استفاده شده است و در سال های اخیر نیز استفاده از سلول های بنیادی در درمان کودکان مبتلا به فلج مغزی مورد توجه قرار گرفته است.

وی افزود: بند ناف، خون بند ناف، جفت و پرده های جنینی، ظرفیت های ارزشمندی برای فرآوری و استفاده در حوزه پزشکی دارند و در حال حاضر از پرده جنینی فرآوری شده در درمان سوختگی، زخم پای دیابتی و برخی جراحی های قرنیه استفاده می شود.

مدیرعامل شرکت فناوری بنیاخته های رویان از راه اندازی پالایشگاه ضمائم زایمانی در پژوهشگاه رویان خبر داد و گفت: هدف از راه اندازی این مجموعه، فرآوری و تولید محصولات مختلف از ضمائم زایمانی است که بخشی از آنها در گذشته به عنوان مواد دورریختنی تلقی می شدند.

ذخیره سازی خون بند ناف و سیاست های جمعیتی

ضرابی با اشاره به ارتباط ذخیره سازی خون بند ناف با سیاست های جمعیتی، بیان کرد: جوانی جمعیت تنها به معنای افزایش تعداد تولدها نیست، بلکه در کنار افزایش تولد باید به سلامت و کیفیت زندگی نسل آینده نیز توجه شود.

وی ادامه داد: ذخیره سازی خون بند ناف را می توان اقدامی پیشگیرانه و نوعی سرمایه گذاری برای سلامت آینده خانواده دانست، چراکه در صورت نیاز به سلول بنیادی در آینده، دسترسی به نمونه سازگار می تواند روند درمان را تسهیل کند.

وی اظهار کرد: در صورت نبود سلول بنیادی مورد نیاز بیمار در بانک های داخلی، تهیه نمونه از بانک های سایر کشورها می تواند هزینه بسیار بالایی داشته باشد و بر اساس برآوردهای موجود، هزینه دریافت هر نمونه ممکن است به حدود ۳۵ تا ۴۰ هزار یورو برسد.

ضرابی تأکید کرد: توسعه ذخیره سازی سلول های بنیادی و استفاده از ظرفیت های ضمائم زایمانی می تواند در کنار سیاست های افزایش جمعیت، به ارتقای سلامت نسل آینده و کاهش بخشی از هزینه های درمانی کشور کمک کند.

ضرورت تطابق ژنتیکی در پیوند سلول های بنیادی

عضو هیأت علمی پژوهشگاه رویان با اشاره به اهمیت تطابق ژنتیکی در پیوند سلول های بنیادی خون ساز، اظهار کرد: در این نوع پیوند، اهداکننده و گیرنده باید از نظر ژنتیکی با یکدیگر تطابق داشته باشند؛ به همین دلیل در بسیاری از موارد پیوند میان خواهر و برادر انجام می شود، اما ممکن است نمونه ذخیره شده در یک استان با بیمار نیازمند در استان دیگری تطابق داشته باشد و برای درمان او مورد استفاده قرار گیرد.

وی افزود: در استفاده از سلول های بنیادی مزانشیمی، نیاز به تطابق ژنتیکی وجود ندارد و از یک نمونه بند ناف می توان پس از جداسازی و ذخیره سازی سلول ها برای تعداد بیشتری از بیماران استفاده کرد که این موضوع ظرفیت قابل توجهی برای کاهش هزینه های درمانی در آینده ایجاد می کند.

ضرابی ادامه داد: فناوری هایی مانند سلول های بنیادی می توانند ریسک و هزینه درمان برخی بیماری ها را در آینده کاهش دهند و به ارتقای سلامت نسل آینده کمک کنند.

وی تأکید کرد: قرار گرفتن ذخیره سازی سلول های بنیادی در کنار برنامه های حمایت از خانواده و جوانی جمعیت نشان می دهد که توجه به جمعیت صرفاً افزایش تعداد تولدها نیست، بلکه باید سطح مراقبت های پیشرفته نیز ارتقا یابد تا نوزادان با بالاترین سطح سلامت و امنیت زیستی وارد جامعه شوند.

پیشنهاد حمایت بیمه ای از ذخیره سازی خون بند ناف

ضرابی با اشاره به ظرفیت های ایجادشده در کشور، گفت: ایران در زمینه ذخیره سازی و استفاده درمانی از سلول های بنیادی ظرفیت قابل توجهی ایجاد کرده است و از نظر تعداد نمونه های ذخیره شده و استفاده درمانی، توانمندی گسترده ای در این حوزه دارد.

وی درباره پیشنهادهای پژوهشگاه رویان برای حمایت بیشتر از خانواده ها، اظهار کرد: یکی از پیشنهادها، همکاری بانک خون بند ناف با کارگروه های جمعیت در استان ها برای ارائه بسته های ویژه به خانواده هایی است که فرزند دوم، سوم یا چهارم خود را به دنیا می آورند.

مدیرعامل شرکت فناوری بنیاخته های رویان، افزود: این طرح هم اکنون نیز اجرا می شود و در سال گذشته بیش از پنج هزار خانواده دارای فرزند سوم یا چهارم از تخفیف های مربوط به ذخیره سازی خون بند ناف استفاده کردند.

وی بازنگری در قوانین بیمه ای را از دیگر پیشنهادها دانست و گفت: در میان مدت باید ذخیره سازی خون بند ناف به عنوان یک خدمت تکمیلی با اولویت بالا در پوشش بیمه های تکمیلی قرار گیرد تا خانواده های دارای بیمه بتوانند از این خدمت استفاده کنند.

ضرابی همچنین پیشنهاد کرد در بسته های حمایتی و مشوق های فرزندآوری، علاوه بر تسهیلاتی مانند وام مسکن، خدماتی از جمله معاینات دوره ای نوزاد و ذخیره سازی خون بند ناف نیز گنجانده شود.

وی با قدردانی از برگزارکنندگان کارگروه جوانی جمعیت استان کردستان، گفت: برگزاری چنین جلساتی می تواند زمینه معرفی ظرفیت های سلول های بنیادی و خدمات ذخیره سازی خون بند ناف را فراهم کند و در کنار سیاست های حمایت از خانواده، به تولد و حفظ سلامت نسل آینده کمک کند.