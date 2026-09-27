به گزارش کردپرس، رضا رحمانی امروز در جلسه شورای معادن استان خواستار بررسی دقیق طرح‌ها از سوی دستگاه‌های مرتبط از جمله صمت، محیط زیست، استاندارد و منابع طبیعی شده و افزود: اجرای پروژه‌ها بدون رعایت الزامات قانونی و زیرساختی می‌تواند موجب بروز مشکلات برای مردم شود.



وی همچنین با تأکید بر تکمیل مسیرهای دسترسی به پروژه‌های معدنی با توجه به اهمیت روزافزون مرزهای استان، خاطرنشان کرد: در صورت فعال نشدن فرصت‌های ایجادشده برای معادن، باید مطابق ماده ۲۰ قانون معادن نسبت به سلب صلاحیت و واگذاری مجدد از طریق مزایده اقدام شود.



استاندار آذربایجان‌غربی به واگذاری برداشت شن و ماسه از بستر رودخانه‌ها در قالب پروژه‌های لایروبی نیز اشاره کرده و افزود: در این واگذاری‌ها نباید صرفاً رقم قرارداد ملاک قرار گیرد، بلکه باید با نگاه دقیق و آینده‌نگرانه از بروز آسیب‌ها و خسارت‌های جبران‌ناپذیر جلوگیری شود.



رحمانی همچنین با تأکید بر ادامه ممنوعیت خروج خاک از استان و ضرورت توسعه صنایع تبدیلی و فرآوری مواد معدنی، اضافه کرد: با افزایش ارزش افزوده مواد معدنی و بررسی دقیق اقتصادی طرح‌ها می‌توان از خروج منابع خام جلوگیری کرد.



وی در پایان با تأکید بر توسعه سرمایه‌گذاری و بهره‌گیری از فناوری‌های جدید، افزود: با توجه به امکان واردات ماشین‌آلات معدنی از طریق مناطق آزاد، مدیران دستگاه‌های دولتی بدون نگرانی از هزینه‌کرد اعتبارات برنامه‌ریزی شده، زمینه تسریع در روند رشد و توسعه استان را فراهم کنند.





