سرویس جهان- مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کردستان، در گفت‌وگو با فایننشال تایمز، خروج نیروهای آمریکایی از عراق را در شرایط افزایش حملات موشکی و پهپادی به اقلیم «شرم‌آور» توصیف کرد و هشدار داد که این اقدام، اقلیم کردستان را در برابر تهدیدهای امنیتی آسیب‌پذیرتر می‌کند.

به گزارش کردپرس، مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کردستان، در گفت‌وگو با روزنامه «فایننشال تایمز» نسبت به خروج نیروهای آمریکایی از عراق و پیامدهای امنیتی آن برای اقلیم کردستان هشدار داد و گفت این اقدام، در شرایطی که اقلیم با حملات موشکی و پهپادی مواجه است، اربیل را در موقعیت آسیب‌پذیرتری قرار می‌دهد.

به گفته بارزانی، خروج نیروهای آمریکایی تا ۳۰ سپتامبر در شرایطی انجام می‌شود که اقلیم کردستان فاقد سامانه مستقل دفاع هوایی است و نمی‌تواند مستقیما چنین تجهیزاتی را از خارج خریداری کند. او با اشاره به حملات ماه‌های اخیر گفت از آغاز جنگ آمریکا و ایران در فوریه، دست‌کم هزار فروند پهپاد و موشک اقلیم کردستان را هدف قرار داده‌اند.

نخست‌وزیر اقلیم کردستان تاکید کرد بخشی از این حملات مواضع نیروهای آمریکایی و اردوگاه‌های گروه‌های مخالف کرد را هدف گرفته، اما اقلیم نیز مستقیما تحت تاثیر قرار گرفته است. به گفته او، دفتر نخست‌وزیری اقلیم در اربیل نیز در اواسط اوت هدف حمله قرار گرفته است.

بارزانی خروج نیروهای آمریکا را در چنین شرایطی «شرم‌آور» توصیف کرده و هشدار داده است که کاهش حضور نظامی واشنگتن می‌تواند خلأ امنیتی جدیدی در اقلیم ایجاد کند؛ به‌ویژه آنکه گروه‌های مسلح در عراق همچنان فعالیت دارند و موضوع خلع سلاح آنها نیز به نتیجه نرسیده است.

او گفت اقلیم کردستان برای دستیابی به توان دفاع هوایی با بغداد و واشنگتن گفت‌وگو کرده، اما اختیار خرید مستقیم سامانه‌های دفاع هوایی در اختیار حکومت فدرال عراق است. به این ترتیب، اربیل در برابر تهدیدهای موشکی و پهپادی همچنان به تصمیم‌ها و ظرفیت‌های بغداد وابسته است.

از سوی دیگر، وزارت خارجه آمریکا خروج نیروهایش را بخشی از مرحله جدید روابط واشنگتن و بغداد دانسته و اعلام کرده است نیروهای عراقی، از جمله نیروهای پیشمرگه، توانمندی‌های بیشتری برای تأمین امنیت کشور به دست آورده‌اند. با این حال، بارزانی معتقد است این تغییر برای اقلیم کردستان با توجه به شرایط امنیتی منطقه، خطرات قابل توجهی به همراه دارد.

نگرانی نخست‌وزیر اقلیم تنها به مسئله نظامی محدود نیست. او هشدار داده است ادامه ناامنی و نفوذ گروه‌های عراقی می‌تواند ساختار فدرال عراق را نیز تضعیف کند و در نهایت فشار بیشتری بر جایگاه سیاسی و اختیارات اقلیم کردستان وارد شود.

بارزانی در بخش دیگری از این گفت‌وگو به تغییرات ایجادشده در موقعیت اقلیم پس از همه‌پرسی استقلال سال ۲۰۱۷ اشاره کرده و گفت اقلیم در سال‌های گذشته بخشی از اختیارات و منابع خود، از جمله کنترل کرکوک و بخش قابل توجهی از درآمدهای نفتی را از دست داده است. به گفته او، اقلیم اکنون برای تأمین مالی خود به سهمی کمتر از ۱۳ درصد از بودجه فدرال عراق وابسته است.

نگرانی اربیل در حالی مطرح می‌شود که آمریکا طی دهه‌های گذشته یکی از مهم‌ترین شرکای امنیتی اقلیم کردستان بوده است. منطقه پرواز ممنوعی که پس از سال ۱۹۹۱ با حمایت آمریکا شکل گرفت، نقش مهمی در تثبیت موقعیت اقلیم داشت و پس از سال ۲۰۰۳ نیز همکاری امنیتی واشنگتن و نیروهای پیشمرگه ادامه یافت.

بارزانی معتقد است با خروج نیروهای آمریکایی، اقلیم کردستان باید در شرایطی که تهدیدهای موشکی و پهپادی همچنان وجود دارد، خلأ ایجادشده در حوزه امنیت و دفاع هوایی را مدیریت کند. او همچنین هشدار داده است که اگر بی‌ثباتی ادامه یابد، ممکن است جامعه بین‌المللی در آینده بار دیگر ناچار شود برای بازگرداندن ثبات به عراق و منطقه مداخله کند؛ مشابه آنچه پس از ظهور داعش روی داد.

این نگرانی در شرایطی مطرح شده که آمریکا در اربیل همچنان حضور دیپلماتیک قابل توجهی دارد و سال گذشته کنسولگری جدید خود را با هزینه حدود ۸۰۰ میلیون دلار افتتاح کرد. با این حال، از نگاه مقام‌های اقلیم، کاهش حضور نظامی آمریکا تفاوت مهمی با تداوم روابط دیپلماتیک دارد و اکنون مسئله اصلی برای اربیل این است که در دوره پس از ۳۰ سپتامبر، چه سازوکاری جایگزین نقش امنیتی آمریکا خواهد شد.