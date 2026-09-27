کردپرس
استقرار نیروهای رژیم صهیونیستی بر تپه‌های اطراف شهرک بیت جن در حومه دمشق
خبر ۱۴۰۵/۰۷/۰۵ ۱۱:۰۲ زمان مطالعه: 1 دقیقه (۰)
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استقرار نیروهای رژیم صهیونیستی بر تپه‌های اطراف شهرک بیت جن در حومه دمشق

سرویس سوریه - نیروهای رژیم صهیونیستی بار دیگر بر تپه‌های حومه شهرک بیت جن در غرب دمشق مستقر شدند تا این منطقه را زیر نظر بگیرند؛ اقدامی که ادامه‌دهنده روند تکرارشونده ورود ارتش این رژیم به این منطقه در روزهای اخیر است.

به گزارش کردپرس، روز گذشته نیروهای رژیم صهیونیستی بر تپه‌های واقع در حومه شهرک بیت جن در غرب دمشق، نزدیک منطقه آبگیرها، مستقر شدند و در نقطه‌ای موضع گرفتند تا دمشق را زیر نظر بگیرند.

بر اساس اخبار منتشر شده در رسانه‌های سوریه، نیروهای اسرائیلی روز شنبه وارد تپه‌های اطراف بیت جن شدند و در نزدیکی منطقه آبگیرهای این شهرک، در نقطه‌ای مستقر شده و به رصد و پایش منطقه پرداختند.

این اقدام در ادامه ورودهای مکرر نیروهای اسرائیلی به اطراف بیت جن و مزارع تابعه آن صورت می‌گیرد که در روزهای اخیر بارها تکرار شده است.

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