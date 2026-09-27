به گزارش کردپرس، روز گذشته نیروهای رژیم صهیونیستی بر تپه‌های واقع در حومه شهرک بیت جن در غرب دمشق، نزدیک منطقه آبگیرها، مستقر شدند و در نقطه‌ای موضع گرفتند تا دمشق را زیر نظر بگیرند.

بر اساس اخبار منتشر شده در رسانه‌های سوریه، نیروهای اسرائیلی روز شنبه وارد تپه‌های اطراف بیت جن شدند و در نزدیکی منطقه آبگیرهای این شهرک، در نقطه‌ای مستقر شده و به رصد و پایش منطقه پرداختند.

این اقدام در ادامه ورودهای مکرر نیروهای اسرائیلی به اطراف بیت جن و مزارع تابعه آن صورت می‌گیرد که در روزهای اخیر بارها تکرار شده است.