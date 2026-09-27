دانشگاه «روژآوا»: تمرکزگرایی در مسائل آکادمیک راهحل نیست
به گزارش کردپرس، دانشگاه «روژآوا» در شهر قامشلو اعلام کرد که تمرکزگرایی در مسائل آکادمیک راهحل نیست و نمیتواند پاسخ درستی برای روند ادغام باشد و تأکید کرد که «روند ادغام به زمانی طولانی و کافی نیاز دارد و باید از طریق گفتوگو و مذاکره پیش برود. برای ما، استقلال آکادمیک، کثرتگرایی، مشارکت دموکراتیک و حق تحصیل به زبان مادری، اصول بنیادین هستند.»
به نوشته آژانس خبری هاوار، دانشگاه «روژآوا» در اینباره بیانیهای صادر کرد که متن آن به شرح زیر است:
«دانشگاه روژآوا در میان شرایط دشوار جنگ، محاصره اقتصادی و کمبود امکانات، با تلاش و پایداری بزرگی از هیچ بنا شد. امروز این دانشگاه در دهمین سال فعالیت خود قرار دارد و در این مسیر مبارزه و آموزش، تجربهای غنی کسب کرده است. هدف اصلی این دانشگاه از بدو تأسیس همواره پرورش نسلی آگاه و دارای اراده بوده؛ نسلی که بتواند جامعه خود را روشن سازد و آینده آن را بسازد. امروز، این تلاشها و دستاوردها به پایهای مستحکم از دانش و فرهنگ تبدیل شده است.
از آغاز روند ادغام دانشگاه روژآوا با وزارت آموزش عالی و پژوهشهای علمی سوریه مدتی گذشته است. با وجود نزدیک شدن به سال تحصیلی جدید و فشردگی زمان، هنوز هیچ شفافیتی درباره چگونگی اجرای این روند وجود ندارد. ما این تأخیر را با نگرانی دنبال میکنیم، زیرا این وضعیت به نفع دانشجویان نیست؛ وضعیت دانشگاه روژآوا تاکنون نامشخص مانده و این نگرانی وجود دارد که تصمیمات مربوط به دانشگاه ما بهصورت متمرکز گرفته و اجرا شود. چنین رویکردی از سوی ما قابل پذیرش نیست.
ما بهعنوان دانشگاه روژآوا اعلام میکنیم که تمرکزگرایی در مسائل آکادمیک راهحل نیست و نمیتواند پاسخ درستی برای این روند باشد. در این چارچوب، حفظ نظام آکادمیک دانشگاه ما و حق تحصیل به زبان مادری، اصلی بنیادین و برای ما یک اصل تغییرناپذیر است.
ویژگیهای اجتماعی، فرهنگی، زبانی و جغرافیایی منطقه ما باید بهطور کامل مورد توجه قرار گیرد. سرنوشت هزاران دانشجو و استادی که با تلاشی بزرگ دانشگاه خود را بنا کردهاند باید روشن باشد و نباید ویژگیهای این دانشگاه بدون در نظر گرفتن خصوصیات منطقهای نادیده گرفته شود. تجربه دهساله ما در زمینه علم و آموزش، تجربهای است که به هیچوجه نباید نادیده گرفته شود. از نظر آموزشی و حقوقی نیز پذیرفتنی نیست که تغییرات از طریق تصمیمات متمرکز و ناگهانی گرفته شده و بهصورت اجباری بر دانشگاه تحمیل شود.
ما در دانشگاه روژآوا معتقدیم که تصمیمات مربوط به این دانشگاه باید از طریق گفتوگو، شفافیت و احترام به ویژگیهای منطقهای اتخاذ شود. همچنین تأکید میکنیم که روند ادغام نیازمند زمانی طولانی و کافی است و باید با بحث و گفتوگو پیش برود. برای ما، استقلال آکادمیک، کثرتگرایی، مشارکت دموکراتیک و حق تحصیل به زبان مادری از اصول اساسی به شمار میروند.
بر همین اساس، ما از طرفهای ذیربط میخواهیم که روند ادغام به شیوهای دموکراتیک، شفاف و مشارکتی پیش برود؛ صدا و دیدگاههای دانشجویان، اساتید و کارکنان دانشگاه در نظر گرفته شود و نظام آکادمیک و حق آموزش حفظ گردد.»
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