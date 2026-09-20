شاسوار عبدالواحد: ائتلاف ما با اتحادیه میهنی کردستان همچنان پابرجاست

به گزارش کردپرس، شاسوار عبدالواحد، رئیس جنبش نسل نو، اعلام کرد ائتلاف میان نسل نو و اتحادیه میهنی کردستان همچنان پابرجاست و موضوع ورود به دولت برای این ائتلاف مطرح نیست.

شاسوار عبدالواحد گفت: «اگرچه ممکن است دیدگاه‌های متفاوتی داشته باشیم، اما ما دو حزب متفاوت هستیم. اتحادیه میهنی حزبی است که ممکن است ۵۰ سال سابقه داشته باشد و نمی‌توان انتظار داشت به‌سادگی گروهی جدید شکل بگیرد و من هر روز به رئیس اتحادیه میهنی بگویم چه کاری انجام دهیم. آنها نیز دفتر سیاسی و رهبری خود را دارند و ممکن است زمان لازم باشد تا به دیدگاه ما برسند.»

وی همچنین درباره روابط خود با قباد طالبانی گفت: «نگران قباد نیستم و مسئله شخصی نیست. آنها نیز در توضیحات خود اعلام کردند که درباره تشکیل دولت گفت‌وگویی نداشته‌اند.»

رئیس جنبش نسل نو درباره دیدارهای اخیر میان حزب دمکرات و اتحادیه میهنی نیز گفت: «ما از هیچ‌یک از نشست‌هایی که طی ماه گذشته میان حزب دمکرات و اتحادیه میهنی برگزار شده، چه میان معاون نخست‌وزیر و نخست‌وزیر و چه در سطوح دیگر، اطلاع نداریم.»

عبدالواحد افزود: «تا زمانی که حزب دمکرات ائتلاف میان جنبش نسل نو و اتحادیه میهنی را به رسمیت نشناسد، هر نیرویی که با حزب دمکرات دیدار کند، به این معناست که با ۲۳ کرسی خود وارد گفت‌وگو شده است.»

وی تأکید کرد: «به برادرانمان در اتحادیه میهنی گفته‌ام تا زمانی که حزب دمکرات ائتلاف نسل نو و اتحادیه میهنی را به رسمیت نشناسد، با آنها دیدار نکنند.»