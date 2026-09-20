کردپرس
شاسوار عبدالواحد: ائتلاف ما با اتحادیه میهنی کردستان همچنان پابرجاست
خبر ۱۴۰۵/۰۶/۲۹ ۱۳:۳۳ زمان مطالعه: 2 دقیقه (۰)
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شاسوار عبدالواحد: ائتلاف ما با اتحادیه میهنی کردستان همچنان پابرجاست

شاسوار عبدالواحد، رئیس جنبش نسل نو، با تأکید بر تداوم ائتلاف این جنبش با اتحادیه میهنی کردستان گفت مسئله ورود به دولت برای آنها موضوعیتی ندارد و تا زمانی که حزب دمکرات کردستان ائتلاف نسل نو و اتحادیه میهنی را به رسمیت نشناسد، دیدار با حزب دمکرات انجام نخواهد شد.

به گزارش کردپرس، شاسوار عبدالواحد، رئیس جنبش نسل نو، اعلام کرد ائتلاف میان نسل نو و اتحادیه میهنی کردستان همچنان پابرجاست و موضوع ورود به دولت برای این ائتلاف مطرح نیست.

شاسوار عبدالواحد گفت: «اگرچه ممکن است دیدگاه‌های متفاوتی داشته باشیم، اما ما دو حزب متفاوت هستیم. اتحادیه میهنی حزبی است که ممکن است ۵۰ سال سابقه داشته باشد و نمی‌توان انتظار داشت به‌سادگی گروهی جدید شکل بگیرد و من هر روز به رئیس اتحادیه میهنی بگویم چه کاری انجام دهیم. آنها نیز دفتر سیاسی و رهبری خود را دارند و ممکن است زمان لازم باشد تا به دیدگاه ما برسند.»

وی همچنین درباره روابط خود با قباد طالبانی گفت: «نگران قباد نیستم و مسئله شخصی نیست. آنها نیز در توضیحات خود اعلام کردند که درباره تشکیل دولت گفت‌وگویی نداشته‌اند.»

رئیس جنبش نسل نو درباره دیدارهای اخیر میان حزب دمکرات و اتحادیه میهنی نیز گفت: «ما از هیچ‌یک از نشست‌هایی که طی ماه گذشته میان حزب دمکرات و اتحادیه میهنی برگزار شده، چه میان معاون نخست‌وزیر و نخست‌وزیر و چه در سطوح دیگر، اطلاع نداریم.»

عبدالواحد افزود: «تا زمانی که حزب دمکرات ائتلاف میان جنبش نسل نو و اتحادیه میهنی را به رسمیت نشناسد، هر نیرویی که با حزب دمکرات دیدار کند، به این معناست که با ۲۳ کرسی خود وارد گفت‌وگو شده است.»

وی تأکید کرد: «به برادرانمان در اتحادیه میهنی گفته‌ام تا زمانی که حزب دمکرات ائتلاف نسل نو و اتحادیه میهنی را به رسمیت نشناسد، با آنها دیدار نکنند.»

 
 
 
 
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