مقامات حزب دمکرات از احتمال تشکیل دولت اقلیم در ماه اکتبر خبر دادند
به گزارش کردپرس، محمود محمد، سخنگوی حزب دمکرات کردستان، اعلام کرد مسرور بارزانی، نخستوزیر اقلیم کردستان و قباد طالبانی، معاون نخستوزیر، با یکدیگر دیدار کردهاند و طی یکی دو روز آینده اخبار خوبی در این زمینه منتشر خواهد شد.
جعفر ایمنکی، مسئول دفتر انتخابات حزب دمکرات کردستان نیز در گفتوگو با خبرنگاران درباره آخرین تحولات مذاکرات میان حزب دمکرات کردستان و اتحادیه میهنی کردستان گفت که تفاهم و اعتماد خوبی میان دو طرف وجود دارد.
وی ابراز امیدواری کرد که دولت جدید اقلیم کردستان در ماه اکتبر تشکیل شود و افزود که در روزهای آینده «خبرهای خوبی» در این زمینه شنیده خواهد شد.
بر اساس اطلاعات روداو، مسرور بارزانی و قباد طالبانی طی دو روز گذشته در اربیل دیدار کردهاند و در این نشست درباره تشکیل دولت جدید اقلیم کردستان، مذاکرات میان حزب دمکرات کردستان و اتحادیه میهنی، فعالسازی پارلمان اقلیم و چند موضوع دیگر گفتوگو شده است.
انتخابات ششمین دوره پارلمان اقلیم کردستان در ۲۰ اکتبر ۲۰۲۴ برگزار شد، اما با گذشت نزدیک به دو سال از برگزاری انتخابات، کابینه دهم دولت اقلیم کردستان همچنان تشکیل نشده است. فعالیت پارلمان کردستان نیز در پی اختلافات سیاسی، از جمله بر سر معادله کرسیها، سهم دو حزب اصلی در ساختار دولت و شروط متقابل آنها، با بنبست مواجه شده است.
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