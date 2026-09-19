اتحادیه میهنی کردستان: هیچ نشست رسمی با حزب دمکرات برگزار نشده است

به گزارش کردپرس، کاروان گزنه‌ای، سخنگوی اتحادیه میهنی کردستان، اعلام کرد که تاکنون هیچ نشست رسمی با حزب دمکرات کردستان درباره تشکیل دولت و تقسیم پست‌های دولتی برگزار نشده است.

سخنگوی اتحادیه میهنی همچنین تأکید کرد که دیدار هفته گذشته میان مسرور بارزانی و قباد طالبانی مثبت بوده است، اما در این دیدار به هیچ‌وجه درباره تقسیم پست‌های دولتی گفت‌وگو نشده و هیچ تاریخی نیز برای برگزاری نشست رسمی میان دو حزب تعیین نشده است.

گزنه ای در ادامه با تأکید بر تداوم ائتلاف سیاسی اتحادیه میهنی با جنبش نسل نو، گفت این ائتلاف همچنان برقرار است.

وی همچنین تأکید کرد که اتحادیه میهنی بر اجرای وعده‌های خود به مردم اقلیم کردستان پایبند است و درهای گفت‌وگو را برای تشکیل دولتی بر مبنای «شراکت واقعی» و خدمت به شهروندان باز گذاشته است.

سخنگوی اتحادیه میهنی در پایان اعلام کرد که هر زمان تاریخی برای برگزاری نشست با حزب دمکرات تعیین شود، این موضوع به‌صورت رسمی اعلام خواهد شد.