نخست‌وزیر اقلیم کردستان با اشاره به روند تشکیل کابینه دهم، اعلام کرد که حزب دمکرات کردستان از زمان برگزاری انتخابات تاکنون برای تشکیل دولت جدید ابراز آمادگی کرده و هر زمان دیگر طرف‌ها آماده باشند، این حزب نیز آماده تشکیل دولت خواهد بود.

به گزارش کردپرس، مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کردستان، در گفت‌وگو با خبرنگاران در دهوک درباره آخرین وضعیت تشکیل کابینه جدید دولت اقلیم کردستان اظهار کرد: امیدواریم دولت تشکیل شود؛ ما از زمان برگزاری انتخابات تاکنون امیدوار بوده‌ایم که دولت جدید تشکیل شود.

وی افزود: «هر زمان طرف‌های دیگر برای تشکیل دولت آماده باشند، ما نیز آماده‌ایم.»

نخست‌وزیر اقلیم کردستان در بخش دیگری از سخنان خود درباره سهم اقلیم کردستان از بودجه عمومی عراق گفت: بار دیگر تأکید کرده‌ایم که سهم اقلیم کردستان، بر اساس سرشماری انجام‌شده از سوی دولت عراق، ۱۴.۱۴ درصد است.

مسرور بارزانی افزود: این رقم در حالی است که مناطق مورد مناقشه میان بغداد و اقلیم کردستان در این محاسبه لحاظ نشده‌اند و اگر این مناطق نیز در نظر گرفته می‌شدند، سهم اقلیم کردستان به‌مراتب بیشتر از این میزان بود.

وی همچنین تأکید کرد که هیچ سهمی کمتر از ۱۴.۱۴ درصد را عادلانه نمی‌دانیم و گفت این موضوع به‌صورت رسمی از سوی شورای وزیران اقلیم کردستان رد شده است.