سخنگوی تیم وکلای بازداشت‌شدگان لاله‌زار اعلام کرد که لاهور طالبانی در جلسه دادگاه، از مشارکت نیروهای وابسته به ریان کلدانی، دبیرکل جنبش بابلیون، در حمله به لاله‌زار خبر داده و گفته است که برادرزاده کلدانی نیز در جریان درگیری‌های اطراف لاله‌زار کشته شده است.

به گزارش کردپرس، دانا تقی‌الدین، سخنگوی تیم وکلای بازداشت‌شدگان لاله‌زار اعلام کرد که لاهور طالبانی در جلسه دادگاه اخیر درباره حمله به لاله‌زار توضیحاتی ارائه کرده است.

به گفته تقی‌الدین، لاهور طالبانی در دادگاه اظهار کرده است که ریان کلدانی، دبیرکل جنبش بابلیون، در حمله به لاله‌زار مشارکت داشته و حتی یکی از برادرزاده‌های وی نیز در جریان درگیری‌های آن شب در نزدیکی لاله‌زار کشته شده است.

سخنگوی تیم وکلای بازداشت‌شدگان لاله‌زار همچنین گفت که لاهور طالبانی درباره ارتباط پیشین خود با ریان کلدانی توضیح داده و اظهار کرده است که کلدانی در مقطعی برای او فعالیت می‌کرده و به‌عنوان فرد مورد اعتماد وی شناخته می‌شده است.

بر اساس اظهارات تقی‌الدین، لاهور طالبانی همچنین گفته است که در آن دوره مبالغی را به‌صورت ماهانه به ریان کلدانی پرداخت می‌کرده است.

تقی‌الدین درباره هدف لاهور طالبانی از طرح این موضوعات در دادگاه گفت که وی قصد داشته نشان دهد نیروهای متعدد و مختلفی در حمله به لاله‌زار مشارکت داشته‌اند.

به گفته وی، لاهور طالبانی در دادگاه اظهار کرده است که پیش از حمله آماده بوده شخصاً در برابر دادگاه حاضر شود و همچنین با مسئول امنیتی گفت‌وگو کرده و اعلام کرده بود که نیروهای لازم را اعزام خواهد کرد و روز بعد نیز شخصاً در دادگاه حاضر می‌شود؛ بنابراین، به گفته او، نیازی به حضور این حجم از نیروها وجود نداشته است.